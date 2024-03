Tylko 19 zł za 2 burgery, frytki i napój. To nowy zestaw w McDonald's

Takiego zestawu w tej cenie w oficjalnej ofercie McDonald's jeszcze nie było. Ze specjalnych zniżek dało się skorzystać jedynie dzięki kuponom z aplikacji. Widzieliśmy już Hit Maka za 10 zł, teraz jest Super Combo za 19 zł. Oto co może się w nim znaleźć.

Super Combo w ofercie McDonald's

Nowość, czyli zestaw Super Combo za 19 zł pozwala na stworzenie wielu kombinacji posiłku. W jego skład wchodzą dwie kanapki, frytki oraz napój. Wystarczy złożyć się ze znajomym na pół, by po podziale zapłacić jedynie 9,50 zł na głowę. Można też wszystko skonsumować samemu. Taka oferta dostępna jest od 4 marca. By skorzystać, wcale nie trzeba posiadać aplikacji.

Warianty Super Combo w McDonald's

Rodzajów nowego zestawu z McDonald's jest dużo. Z burgerów można wybrać m.in. cheeseburgera, hamburgera, jalapeño burgera, Chikkera i Red Chikkera. Do tego zawsze podawane są średnie frytki oraz średni napój typu Coca-Cola, Coca-Cola Zero, woda, Sprite, Lipton lub Fanta.

McDonald's mimo galopujących cen i podwyżek stara się robić wszystko, by przyciągnąć do siebie klientów. Wygląda na to, że promocja może przyciągnąć nie tylko tych najmłodszych. Trzeba pamiętać, że zestaw Super Combo dostępny jest w ofercie we wszystkich restauracjach w Polsce z wyłączeniem tych na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Nie skorzystamy też w dostawie McDelivery, a wyłącznie stacjonarnie.

Sieć promuje nowość m.in. w kampanii reklamowej i specjalnym filmiku. Spot można zobaczyć w telewizji, kinie i na platformach VOD. Za całość odpowiada agencja DDB, zaś planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD. Ponadto social media obsługuje Dentsu Creative (Isobar), a działania PR prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.

Na ten moment nie podano, do kiedy będzie można korzystać z oferty. Wszystko może zależeć od zainteresowania klientów.

