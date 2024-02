McDonald's pokazał nowy przysmak. Tak wygląda McShaker Fries

Sieci McDonald's nikomu nie trzeba przedstawiać. Słynna amerykańska restauracja fast food regularnie przygotowuje dla klientów nowości lub wprowadza sezonowe długo wyczekiwane produkty. Dopiero co zakończyła się sprzedaż Burgera Drwala, a już zaproponowano coś zupełnie nowego. McShaker Fries z posypką o smaku pieprzu i śmietany.

McShaker Fries to nowość w McDonald's

McShaker Fries to frytki. Nie są jednak zwyczajne, jak te znane wszystkim. „Poruszająco pyszna nowość! Kultowe frytki z McDonald’s w zupełnie nowym wydaniu, z posypką o smaku śmietany z pieprzem” – tak opisuje całość McDonald's. Frytki otrzymujemy w specjalnym opakowaniu, zaś posypka dodawana jest obok osobno i zamknięta w szczelnej saszetce. Można dosypać jej tyle, ile chcemy, ale najważniejsze jest, by wszystko dobrze wymieszać. Dzięki temu smak klasycznej przekąski ziemniaczanej zmienia się nie do poznania.

Za McShaker Fries zapłacić trzeba 9,90 zł. Jedna porcja zawiera około 335 kcal. Cena może się różnić w zależności od lokalizacji oraz od tego czy zamówimy stacjonarnie, czy np. za pośrednictwem Glovo – tam zwykle będzie drożej.

Co jeszcze nowego w McDonald's?

Obok nowego przysmaku McShaker Fries pojawił się również Spicy McCrispy. To kanapka w puszystej bułce z kawałkiem piersi z kurczaka w panierce, topionym serem cheder, piklami i ostrym sosem habanero. Ponadto w McDonald’s nadal znajdziemy serię burgerów Maestro, McMuffina z awokado czy sezonowe napoje typu herbata zimowa z jabłkiem, Choco Latte Macchiato i Aple Pie Latte Macchiato.

Podczas wizyty w lokalu warto pamiętać o specjalnych kuponach promocyjnych, a także aplikacji i OkazYeach. Na miejscu wciąż można nabyć też zestawy za 15 zł, w skład których wchodzi np. Big Mac z małymi frytkami lub McChicken z frytkami. Propozycje zmieniają się w zależności od dnia.

