Specjalne kupony od McDoland's tylko dla wybranych. Ważne aż do 3 marca

McDoland's to jedna z najbardziej rozpoznawalnych restauracji fast food na świecie. Regularnie przyciąga swoich klientów kultowym menu. W okresie zimowym możemy liczyć m.in. na wyjątkowego Burgera Drwala. Niestety z roku na rok ceny w restauracji są wyższe, dlatego klienci chętnie korzystają ze specjalnych zniżek czy kuponów. Teraz zaproponowano im nową akcję lojalnościową.

McDoland's rozdaje nowe kupony zniżkowe

Nowa oferta skierowana jest do klientów Multikina. Obecnie ma ono 45 kin w 37 polskich miastach. To właśnie widzowie znanej sieci kin mogą liczyć na specjalne ceny posiłków. Razem z biletem otrzymują teraz kupony zniżkowe do McDoland's. Da się je wykorzystać między 8 stycznia a 3 marca.

Co trzeba wiedzieć o tej promocji? W ofercie znalazły się nie tylko kanapki, lecz również napoje. Przykładowo duża kawa czarna lub z mlekiem dostępna jest za jedyne 6 zł – normalna cena to 10,90 zł. Podobny rabat dotyczy frytek – zapłacimy 5 zł, zamiast 9,50 zł.

Ponadto na nowych kuponach McDoland's zobaczymy warianty śniadaniowe. McMuffina Farmerskiego z małą kawą za 10,50 zamiast 19,50 zł. Wśród kilku innych ciekawych ofert zobaczymy m.in. opcję z Big Mackiem czy kanapką McDouble. Już za 15 zł otrzymamy zestaw z napojem frytkami.

Jeśli nie kupony z Multikina, to jakie zniżki w McDonald's?

Obecnie klienci McDoland's mają wiele okazji do korzystania za zniżek w restauracji. Większość z nich obowiązuje wyłącznie stacjonarnie, jednak czasem nawet znani dostawy jak Bolt czy Glovo oferują specjalne kody, przy odpowiednio dużych zamówieniach. Aktualnie amerykański fast food umożliwia korzystanie z aplikacji, a w niej zobaczymy opcję „Moje M”. Tam zbierzemy punkty i wymienimy je na nagrody. Dostępne są też kupony w zakładce OkazYEAH.

Kupony z Multikina dostępne są wyłącznie dla osób, które kupiły bilet na seans. Dzięki nim po filmie skorzystamy z szybkiego posiłku lub kawy. Łącznie na liście nowych kuponów znajduje się aż 16 różnych zniżkowych wariantów. W aplikacji każdego dnia ukazuje się podobna ilość opcji, co razem daje naprawdę wyjątkowo dużo możliwości. Zamierzacie wybrać się do kina?

