Burger Drwala znika McDonald's. Do kiedy będzie dostępny?

Burger Drwala w polskim McDonald's dostępny jest co roku w zbliżonych do siebie terminach. W ostatnich latach bywało, że cieszyliśmy się nim również w lutym i mogliśmy zjeść go nawet na Walentynki. Tym razem ma być nieco inaczej. Kultowy przysmak znika o wiele szybciej.

Do kiedy Burger Drwala w McDonald's w 2024 roku?

Czas na spróbowanie Burgera Drwala z McDonald's zaraz się kończy. Jeśli jeszcze nie zjedliście wszystkich smaków lub odwlekaliście zakup kanapki na później, to ostatni moment, by nadrobić zaległości. Drwala zobaczymy w menu do wtorku 30 stycznia. Gdy ten termin minie, trzeba będzie czekać aż do listopada.

Dla niewtajemniczonych przypominamy, że w tym roku na rynku pojawił się nowy smak Burgera Drwala z chrzanem. W ofercie dostępna jest m.in. klasyczna wersja z panierowanym serem, soczystą wołowiną, cebulką prażoną, boczkiem i specjalnymi sosami. Każdy wariant da się zamówić z podwójnym kotletem. Poza standardową opcją na klientów czeka też wariant z kurczakiem, żurawiną oraz na ostro.

Drwal znika z McDonald's. Jakie są alternatywy?

Burger Drwala sprzedawany w McDonald's jest tak bardzo lubiany, że wiele osób próbuje zjeść podobną kanapkę również poza sezonem. Konkurencja stara się podążać za trendami i oferuje klientom ciekawe zamienniki. W tym roku na wprowadzenie takiego do menu po raz pierwszy zdecydowała się sieć MAX Premium Burgers. 15 listopada zaproponowano tam tzw. Burgera Rywala. To kanapka naśladująca Drwala, jednak nieco się od niego różni. W bułce znajdziemy wołowinę, panierowaną mozzarellę, boczek cebulę, sos na bazie szwedzkiej borówki, kreolski i klasyczny dip BBQ oraz sałatę. Podobnie jak w McDonald's wariantów jest kilka.

Ponadto w sieci nie brakuje tutoriali, z których łatwo dowiedzieć się jak przyrządzić Burgera Drwala w domu. W samej stolicy można również znaleźć podobną kanapkę np. w burgerowni Anonimus Burger. Klasyczna wersja zawiera kotlet wołowy, ser topiony w panierce, bekon, sałatę, cebulę, pomidor oraz prażoną cebulkę z sosem andaluzyjskim. W tym przypadku trzeba jednak być gotowym na wyższe ceny niż u amerykańskiej sieciówki. Znacie jakieś inne miejsca, w których dostępny jest zamiennik Burgera Drwala?

