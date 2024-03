Zachowasz paragon i ocenisz sklep, wygrasz nawet 5 tys. zł. Nowa akcja w Lidlu

Lidl kusi ofertami specjalnymi i nie zwalnia tempa. Całkiem niedawno wspominaliśmy o loterii, która wystartowała 5 lutego i trwa do 29 marca – w ramach niej klienci mają szansę wygrać aż milion złotych. Tym razem zaproponowano jeszcze inną akcję, a ta zakończy się dopiero za około rok. Chodzi o ocenianie sklepów.

Lidl zachęca do oceniania sklepów. Zapłaci za opinię

„Opłaca się mieć własne zdanie” – takie hasło promuje Lidl m.in. na stronach swojego katalogu promocyjnego. To właśnie nim stara się zachęcić swoich klientów do oceniania dyskontów. Chodzi o to, by po zakupach zachować paragon i na specjalnej stronie internetowej wypełnić ankietę. W ramach podziękowania sieć chce się odwdzięczyć nagrodami pieniężnymi.

Jak to działa? Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu i zachować paragon. Później po wejściu na stronę internetową www.lidl.pl/twoja-opinia, trzeba wypełnić ankietę dotyczącą wrażeń zakupowych i wziąć udział w loterii. Akcja trwa od 1 marca 2024 roku aż do 28 lutego 2025 roku, więc czasu jest wyjątkowo dużo. Formularz jest zupełnie anonimowy, liczy się szczerość, bo ona pozwoli sieci wprowadzić ewentualne zmiany, które poprawią standardy na miejscu.

Tyle można wygrać po ocenieniu sklepu Lidl

Nagrody Lidla proponowane za wystawienie opinii są bardzo atrakcyjne. Klienci o tydzień mogą otrzymać 100 zł, a raz w miesiącu 5 tys. złotych. Co ważne, tę kwotę można przeznaczyć jedynie na zakupy w sklepie sieci w ciągu 6 miesięcy od wygranej. Trzeba przyznać, że nawet jeśli jesteśmy ograniczeni, to dzięki takiemu zapleczu finansowemu na karcie Lidla, w naszym portfelu zostanie sporo pieniędzy na inne wydatki.

Sieć na stronie loterii opublikowała również regulamin. Wynika z niego, że paragon dzięki, któremu zgłosimy się do loterii, musi z nami zostać aż do ogłoszenia wyników. Nagród miesięcznych jest aż 12, a tygodniowych 520, więc jest o co walczyć. Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 118.666,72 zł. Więcej szczegółów znajdziemy w regulaminie.

