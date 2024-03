Kwiaty za darmo na Dzień Kobiet. Tu otrzymasz bukiet gratis

W piątek 8 marca można otrzymać bukiet kwiatów gratis. Taką ofertę mają Lidl i Biedronka. Sieci znów konkurują ze sobą i tym razem zachęcają do zakupu prezentu dla kobiet. Na półkach zdecydowanie królują modne tulipany, ale nie brakuje też róż czy goździków.

Darmowe bukiety kwiatów. Tulipany w Lidlu

Lidl do 8 marca oferuje aż 3 bukiety tulipanów za darmo. To świetna oferta dla osób, które pragną kupić prezent kilku ważnym kobietom w ich życiu np. żonie, córce, babci czy mamie. W ramach 3 +3 gratis za 6 zestawów zapłacimy 29,85 zł. Oznacza to, że jeden w promocji kosztuje 9,95 zł.

W każdym ze wspomnianych bukietów znajduje się 7 tulipanów. Dostępne są różnych kolorach m.in. żółtym i czerwonym. Alternatywą są też inne tulipany wiązane w zestawach po 9, 15, 25 lub 35 sztuk – można je miksować dowolnie. Te dostępne są w ramach 2 +1 za grosz, jednak tak małą sumę wydamy na najtańszy z trzech wybranych bukietów. Kwiaty mienią się w kolorach różu, fioletu, bieli i wielu innych.

Poza popularnymi tulipanami Lidl oferuje wiele innych zestawów bukietowych. Są mieszanką gatunków kwiatów takich jak róż czy gerbery. Tu jednak nie możemy już liczyć na gratisy – ceny kształtują się od 9,99 zł do 39,99 zł.

Kwiaty na Dzień Kobiet w Biedronce. Bukiet gratis

Darmowe kwiaty otrzymamy także w Biedronce. Sieć uruchomiła promocję 3 + 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Wystarczy podejść do kasy z czterema zestawami, by za najtańszy z nich nie zapłacić nic. Akcja trwa już tylko 8 marca i dotyczy wszystkich kwiatów ciętych – nie tylko tulipanów.

Do wyboru mamy m.in. 10 sztuk goździków za 9,99 zł, tulipany żółte, bukiety premium z a 34,99 zł oraz ekskluzywne za 59,99 zł. Ciekawą propozycją mogą być frezje i hypericum oraz klasyczne róże w kolorze różowym lub czerwonym. Propozycji jest co niemiara, a co najważniejsze pozwolą one zaskoczyć wiele kobiet. Ciekawą alternatywą poza promocją będą kwiaty w doniczkach w cenie od 9,99 zł do 29,99 zł. Mogą być to np. róże w koszyczkach, hibiscusy, azalie czy kalanchoe.

