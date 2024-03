Skarbówka niemrawo odzyskuje zaległości za abonament rtv

Polacy nie chcą płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego i od lat to się nie zmienia. Relatywnie koszty nie są wysokie i dla przeciętnej rodziny ich regulowanie nie powinno stanowić dużego wydatku.

Ile wynosi abonament rtv

Miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny – 27,30 zł. Jednak pomimo kolejnych zapowiedzi polityków o zmianie systemu, póki co pobieranie daniny od każdego gospodarstwa domowego jest fikcją. Jak podaje Ministerstwo Finansów, według wstępnych danych, w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku, na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika, wyegzekwowano 22,1 mln zł należności głównej. Od stycznia do grudnia 2022 roku była to kwota 43,5 mln zł, a w 2021 roku – 47,9 mln zł.

– Kwoty te świadczą o tym, że skuteczność egzekwowania nieuiszczanych należności jest bardzo niska. Należy postawić tezę, że jeśli obywatel nie chce płacić abonamentu, to zasadniczo tego nie robi bez realnych i daleko idących konsekwencji – mówi prawnik Aldona Międlar-Adamska z Kancelarii Ars AEQUI. – Egzekucja staje się coraz mniej skuteczna. Warto zauważyć, że każdy internauta bez trudu może znaleźć w sieci swoiste porady na temat tego, w jaki sposób unikać płacenia abonamentu, jak reagować na wizytę kontrolerów i jakie są prawa obywatela w czasie kontroli – dodaje ekspertka.

Polacy konsekwentnie nie płaca abonamentu rtv

Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w 2023 roku w związku z zapłatą zaległości zostały zakończone postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie 28,4 tys. tytułów wykonawczych. To o 50,8 proc. mniej niż w 2022 roku, kiedy było ich 57,8 tys. Z kolei w 2021 roku takich tytułów było wystawionych 67,8 tys. Resort wyjaśnia, że wierzycielem zaległych opłat z tytułu niepłaconego abonamentu RTV jest Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A.

Naczelnicy urzędów skarbowych są wyłącznie organami egzekucyjnymi zobowiązanymi do realizacji otrzymanych tytułów wykonawczych. Oznacza to, że są zobowiązani wyłącznie do prowadzenia postępowania do czasu wyegzekwowania należności objętych tytułami wykonawczymi lub wycofania ich przez wierzyciela.

Aldona Międlar-Adamska zwraca uwagę na to, że podmiotem uprawnionym do przyjmowania wpłat abonamentu RTV jest Poczta Polska S.A. Jest to podmiot prawa handlowego, niemający jednak uprawnień organu administracji publicznej. Narzędzia, którymi dysponuje operator w celu egzekucji świadczeń abonamentowych, są więc bardzo ograniczone. To z pewnością jeden z czynników, który decyduje o tym, że obywatele nie czują silnej presji do płacenia opłat abonamentowych.

Poczta Polska rekrutuje kontrolerów abonamentu

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że dolnośląski oddział Poczty Polskiej poszukuje kontrolerów abonamentu rtv. Czy powinno to być odebrane jako sygnał tego, że bardziej aktywnie chce zająć się ściąganiem opłat? Niekoniecznie. Pracownik poczty – listonosz ani inna osoba – nie może wejść do prywatnego mieszkania i kontrolować, czy radioodbiornik lub telewizor są zarejestrowane. Mają natomiast takie uprawnienie w odniesieniu do przedsiębiorców. Więcej o pracy kontrolerów i ich uprawnieniach piszemy poniżej.

