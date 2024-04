Jakie prawa ma klient kupujący przeterminowaną żywność? To warto wiedzieć

Przeterminowana żywność w sklepach nie powinna się pojawiać, jednak czasem dochodzi do sytuacji, gdy na półce leży jakiś produkt po terminie. Co jeśli klient za niego zapłaci i dopiero w domu zorientuje się, że artykuł ma starą datę ważności. Ostatnio pytania w tej sprawie zadał UOKiK portal dlahandlu.pl.

Przeterminowany produkt w sklepie? Klient może reagować

Kwestia przeterminowanych produktów sprzedawanych w sklepach jest regulowana prawnie. Zdarza się, że robiąc zakupy w pośpiechu, nie zauważmy, czy artykuł, który kupiliśmy, ma dobrą datę przydatności. Nawet jeśli zapłacimy za taki artykuł, mamy prawo do działania.

Jeśli klient nabędzie nieświeży artykuł, może go reklamować. Istotne jest to, czy mamy paragon, to bowiem najważniejszy dowód zakupu i pozwala dokonać zwrotu bardzo szybko. Mimo to nawet jeśli pozbędziemy się ważnego dokumentu, możemy próbować udowodnić zakup w inny sposób np. potwierdzeniem transakcji kartą czy poświadczeniem świadka naszego zakupu.

Przed złożeniem reklamacji należy zwrócić uwagę, czy towar leżał na tradycyjnej półce, czy może tej specjalnej – z informacją o obniżce np. w wysokości 50 proc. ze względu właśnie na nieważną datę. Jeżeli klient jest wyraźnie poinformowany, że konkretne towary są zdatne do spożycia, ale już po terminie, wtedy nie mamy prawa do roszczeń

Produkt po terminie. UOKiK zdradził, jakie zobowiązania ma sklep

O problematyczne kwestie związane z przeterminowanymi produktami zapytano UOKiK. „Sklep ma obowiązek przyjąć przeterminowany towar i zwrócić za niego pieniądze. Może również zaproponować konsumentowi wymianę towaru na taki z dobrą datą ważności” – brzmiała treść wyjaśnienia skierowana do redaktorów portalu dlahandlu.pl.

Okazuje się, że złożenie reklamacji to niejedyne, co może zrobić konsument. Robiąc zakupy w danym sklepie, warto mieć na uwadze, czy doszło do jednorazowego, rzadkiego przypadku, czy przeterminowana żywność leży na półkach dość często. Jeśli tak, sprawę warto zgłosić do Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz do powiatowego inspektoratu sanitarnego, które mogą przeprowadzić kontrole w sklepie.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą za sprzedaż przeterminowanych produktów spożywczych grozi kara grzywny – „Środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty, lub terminu” – brzmi jej treść.

