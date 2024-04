Biedronka ruszyła z promocją na ciepły weekend. 10 + 10 piw gratis

Specjalną ofertę dotycząca piw znajdziemy w Biedronce. Przeglądając gazetki promocyjne, szybko jednak można zauważyć, że choć Lidl nie chwali się swoją akcją na pierwszej stronie, to też rozdaje trunki za darmo. Przed nami ciepły kwietniowy weekend, więc jeśli planujecie imprezę lub inne spotkanie towarzyskie, takie zaopatrzenie może się przydać. Aktualnie podczas zakupów sporo zaoszczędzicie.

Piwa za darmo w Biedronce. 10+10 gratis

W ramach 10+10 piw gratis w Biedronce otrzymamy produkt Kasztelan Niepasteryzowane 500 ml. Dzięki promocji przy zakupie 20 butelek, za jedną zapłacimy 1,65 zł – normalnie wydalibyśmy 3,29 zł za sztukę. To oznacza, że 10 trunków będzie darmowych.

Biedronka informuje, że nie jest to najniższa cena oferowana w ciągu ostatnich 30 dni – ta wynosiła 1,58 zł za butelkę. Trzeba jednak pamiętać, że od 1 kwietnia wrócił 5 proc. VAT na żywność. Mimo akcji z „mrożeniem” cen i tak część artykułów nie kosztuje tyle samo, co jeszcze w marcu.

Obecnie każdy, klient chcący skorzystać z promocji w Biedronce musi uwzględnić limit 20 sztuk trunków na jedną kartę Moja Biedronka. Promocja trwa od 4 do 6 kwietnia. Trzeba być gotowym na to, że w niektórych placówkach dostępna pula piw już mogła się wyczerpać.

Darmowe piwa w Lidlu

Podobna akcja obowiązuje w Lidlu. Do soboty 6 kwietnia klienci mogą otrzymać 3+3 piwa Kasztelan Niepasteryzowane 500 mln w puszce gratis. Do tego można nabyć 5+3 gratis piwa Lech w puszce. Promocja – jak wszystkie inne tego typu – skierowana jest tylko dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Nie ma jednak obowiązku posiadania aplikacji lojalnościowej Lidl Plus. W gazetce sieci nie zobaczymy też żadnych informacji o limitach. Przed zakupami warto jednak dopytać o nie kasjera.

Trzeba zauważyć, że przed nadchodzącym weekendem można się zaopatrzyć naprawdę w sporą ilość trunków. Gdyby ktoś zrobił jednocześnie zakupy w Biedronce i Lidlu, mógłby nabyć łącznie co najmniej 16 piw gratis. Każdy sięgający po taki alkohol powinien pamiętać jednak, że napoje tego typu mogą szkodzić zdrowiu, zwłaszcza jeśli spożywane są w nadmiernych ilościach.

