Ceny w hotelach na majówkę spadają? Tak jest w nadmorskich kurortach

Urlopy majówkowe dla jednych już się zaczęły, inny decydują się wykupić noclegi na wyjazd na ostatni moment. Czy będzie drogo? Na pewno taniej niż w wakacje, a ceny idą w dół. Informacjami uzyskanych od hotelarzy zrzeszonych w Izbie Gospodarczej podzieliła się Hanna Mojsiuk rzeczniczka rasowa Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Ceny na majówkę w dół

„Przedsiębiorcy na Pomorzu Zachodnim są świadomi tego, że majówka jest czasem wypoczynku, ale nie jesteśmy w stanie zapłacić za wypoczynek w tym czasie, tyle ile za urlop w wakacje. Z naszych informacji wynika, że ceny pobytów – nawet w tych najdroższych hotelach – znacząco spadły. Korekta waha się od 10 do nawet 40 proc”. – informowała rzeczniczka Hanna Mojsiuk.

Zdradziła także, że obniżka cen w hotelach na majówkę jest odpowiedzią na zmianę profilu przeciętnego turysty. Okazało się, że obecnie w obiektach melduje się mniej osób z zagranicy, a więcej z Polski. „Takie są prognozy majówkowe” – komentowała pani rzecznik.

Polacy chętnie rezerwują obiekty. Takie są ceny nad morzem

Ważnym czynnikiem, który ma dziś wpływ na rezerwowanie noclegów majówkowych, jest pogoda. „Najpierw pogoda była fatalna i wiele osób odwoływało wizyty. W niektórych kurortach spadki z dnia na dzień wynosiły nawet 30 proc. rezerwacji. Gdy okazało się jednak, że majówka ma być ciepła, rezerwacji przybywało” – informowała Hanna Mojsiuk.

Jako że wiadomo już, że ma być słonecznie niemal w całej Polsce, majówka zapowiada się dla przedsiębiorców bardzo dobrze. „Majówka trwająca tak długo traktowana jest przez przedsiębiorców jak oficjalne rozpoczęcie sezonu wakacyjnego na Pomorzu Zachodnim” – dodawała rzeczniczka.

Wiadomo już, że obłożenie jest wysokie. Szczególnie w Świnoujściu i Międzyzdrojach. Ceny w Świnoujściu i Kołobrzegu w majówkę są bardzo podobne do tych w roku 2023. Za mały apartament z aneksem kuchennym płacimy od 400 złotych do 700 złotych. Oczywiście im bliżej plaży i im bardziej luksusowo, tym ceny windowane są do góry. Niestety zauważamy, że o ile ceny na majówkę są raczej podobne jak w roku ubiegłym, tak cenniki na wakacje są wyższe o kilkanaście procent. Klienci planujący wypoczynek nad morzem w apartamentach na wynajem pytają o możliwość anulowania rezerwacji bez kosztów. To istotne, bo wiele osób swoje wyjazdy uzależnia od pogody – informował z kolei ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.

