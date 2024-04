Bon energetyczny od 300 do 1200 zł. jest zapowiedź rządu

Podwyżki cen prądu i gazu są przesądzone – kwestią czasu było tylko to, kiedy rząd przestanie dopłacać do rachunków. 3,5 mln gospodarstw domowych w najtrudniejszej sytuacji ma być objętych dalszą pomocą. We wtorek Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o bonie energetycznym.

Kilka dni temu minister klimatu podpisała ustawę o cenach energii na drugie półrocze tego roku. Podwyżki den energii są przesądzone, ale minister Paulina Hennig-Kloska zapewniła, że wyniosą nie więcej niż kilkanaście złotych miesięcznie. Projekt ustawy o bonie energetycznym Z kolei dziś Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o bonie energetycznym. „Wbrew szerzonym kłamstwom, w ustawie są osłony dla odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła. Tarcza energetyczna obejmie gospodarstwa domowe, mikroprzedsiebiorców oraz MŚP. BON dodatkowo trafi do 3,5 mln rodzin. Dbamy o ludzi i gospodarkę” – napisała Hennig-Kloska w mediach społecznościowych. Bon energetyczny to rodzaj obniżki przeznaczonej dla gospodarstw domowych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Uprawnione będą do niego rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1,7 tys. zł, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych – 2,5 tys. zł. W przypadku wyższych dochodów ma obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”.

Pomoc będzie przeznaczona także dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz domostw, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego”.

Dotyczyć to będzie w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej.

Bonem objęci zostaną również emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury bądź emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze. Szacuje się, że do skorzystania z pomocy będzie uprawnionych około 3,5 mln gospodarstw domowych. twitter Bon energetyczny: ile wyniesie pomoc? Nie znamy wciąż ustawy, a jedynie projekt do niej, więc możemy tylko prognozować, jak ostatecznie będzie się kształtowała pomoc. Interia wyliczyła, że jednoosobowe gospodarstwo domowe może liczyć na 300 zł, choć przy dochodach równych 2750 zł dostaniemy tylko 50 zł. Gdy gospodarstwo zamieszkują dwie, trzy osoby bon zwiększy się do 400 zł. W przypadku czterech-pięciu osób będzie to 500 zł, a 600 zł, gdy w gospodarstwie mieszka powyżej 6 osób.

