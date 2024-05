Pierwszy stacjonarny Shein w Polsce. Otwarcie nietypowego punktu już 17 maja

Markę Shien zna chyba każdy, zwłaszcza jeśli mowa o młodych konsumentach, którzy lubią zaopatrywać się w modne rzeczy w bardzo budżetowej formie. Mimo że wokół chińskiej sieci rozrosło się wiele kontrowersji m.in. tych związanych z wykorzystywaniem taniej siły roboczej czy proponowaniem artykułów bardzo niskiej jakości, to i tak chętnych na zakupy nie brakuje. Teraz będzie można odwiedzić punkt stacjonarny Shein w Polsce.

Shein stacjonarnie w Polsce. Pierwszy taki pop-up store

Shein otwiera swój pierwszy stacjonarny sklep typu pop-up store w Galerii Młociny. To dokładnie tam, gdzie kilka lat temu powstał pierwszy w Polsce Primark. Tym razem mowa o nietypowym formacie, bowiem będzie to tylko format tymczasowy, który zniknie niemal tak szybko jak się pojawi.

Zakupy w stacjonarnym Shein w Polsce będzie można robić od 17 do 22 maja w godzinach 10:00 – 21:00. Oznacza, to, że klienci skorzystają ze sklepu przez 6 dni. Co później? Prawdopodobnie trzeba będzie czekać na kolejne otwarcie – oczywiście pod warunkiem, że nadchodząca akcja spotka się z dużym zainteresowaniem. Co ciekawe od 17 maja wybrane produkty z oferty Shein dostępnej w tymczasowym sklepie stacjonarnym do kupienia będą również online w opcji QuickShip.

„Otwarcie pierwszego w Polsce sklepu typu pop-up jest kolejnym już działaniem realizującym naszą strategię demokratyzacji mody. Jesteśmy szczęśliwi, że po raz pierwszy polscy konsumenci będą mogli zapoznać się z naszym asortymentem stacjonarnie” – mówił Marion Bouchut, Dyrektor komunikacji na rynek europejski w Shein.

O tym, że Shein ma się otwierać stacjonarnie, głośno było już wiele razy. Wiadomo, że dzięki nadchodzącym zmianom produkty sieci mamy znaleźć w butikach marki Forever 21. To wynik nietypowej współpracy, ponieważ spółka Sparc Group, która jest właścicielem Forever 21 ma zostać mniejszościowym udziałowcem w Shein. Należy jednak pamiętać, że sieć Forever 21 w Polsce już nie istnieje.

Shein stacjonarnie w Warszawie. To kupimy

Shein, czyli globalny sprzedawca produktów modowych, kosmetycznych czy akcesoriów domowych wystawi w swoich sklepach w Polsce wiele artykułów z różnych kategorii. Na konsumentów ma czekać najnowsza letnia kolekcja marki oraz szereg dodatkowych atrakcji. Sieć zachęca do zrobienia zakupów na wiosnę i lato, które pozwolą zaopatrzyć się w najmodniejsze modele odzieży. Ma być to moment, w którym zatroszczymy się o swoją metamorfozę i otworzymy się na nowe możliwości.

Wiadomo, że na miłośników makijażu czekać będą kosmetyczne bestsellery brandu. Shein przygotował też stację skanowania kolorów, która pomoże znaleźć odpowiedni odcień dla każdego konsumenta. Ponadto na miejscu będą dostępni profesjonalni wizażyści, którzy pomogą stworzyć letnie makijaże zgodnie z panującymi trendami.

