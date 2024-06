Uwaga na legitymacje dla seniorów. Pojawiły się ważne zmiany

Legitymacje dla emerytów w Polsce otrzymują wszystkie osoby uprawnione do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dostaje się je od ZUS w formie plastikowej plakietki, ale korzystać można także w aplikacji mObywatel. Dzięki takiej karcie korzysta się z wielu benefitów m.in. z ulg w komunikacji publicznej, w uzdrowiskach czy ośrodkach kultury. W ostatnich latach wiele się zmieniło w kwestii tych plakietek. Od stycznia 2023 roku każdy senior z automatu otrzymuje przede wszystkim jej elektroniczną wersję. Teraz zaszły kolejne uaktualnienia.

Zmiany w legitymacjach emerytów

Pierwsze wzmianki na temat aktualnych zmian miały miejsce już w marcu tego roku. Teraz wreszcie są one zauważalne. W myśl projektu nowelizacji chciano ułatwić weryfikację i poprawić szatę graficzną, tak też się stało. Z dotychczasowego wzoru e-legitymacji emerytalnej zniknęła m.in. informacja o nieważności dokumentu. Karty zaktualizowała rządowa aplikacja mobilna mObywatel.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej sprawiło, że aplikacja, w której znajdziemy legitymację seniorów, upoważnia do łatwego korzystania ze zniżek. Dzięki nowości cały proces weryfikacji jest łatwiejszy. Nowa e-legitymacja emerytalna pojawiła się w aplikacji wraz z aktualizacją do wersji 2.0. „Zmiana nie wpłynie negatywnie na poziom weryfikacji ważności dokumentu przez podmioty trzecie. Informacja na temat ważności dokumentu stanowi integralny element aplikacji i będzie widoczna podczas weryfikacji wizualnej dokumentu” – czytamy w rozporządzeniu.

Wygodna elektroniczna wersja legitymacji dla emeryta

Choć każdy senior wciąż może korzystać z tradycyjnej legitymacji rencisty dostępnej w formie plakietki, to o wiele wygodniejsza staje się opcja elektroniczna. Nie trzeba pamiętać, by wkładać ją do portfela czy bagażu. Wystarczy mieć przy sobie telefon z dostępem do internetu i odpowiednią aplikacją. Wiadomo, że na ten moment program pobrano ponad 16 mln razy, co jest tylko dowodem na to, że coraz więcej Polaków przekonuje się do takiego rozwiązania.

Legitymacja rencisty w aplikacji stanowi dziś tylko cyfrowy zamiennik i nie jest obowiązkowa. Mimo to 26 dni po jej uruchomieniu korzystało z niej już 130 tys. osób uprawnionych. Trzeba pamiętać, że po 1 stycznia 2023 roku każdy emeryt lub rencista, który zdecyduje się na otrzymanie tradycyjnej legitymacji w formie karty, musi złożyć w tej sprawie wniosek. Karta w aplikacji pojawia się automatycznie bez wniosku.

By mieć dokument w aplikacji, trzeba pobrać w telefonie aplikację ze sklepów Google Play lub App Store. Po zalogowaniu użytkownik wybiera opcję „dodaj dokument” i wskazuje legitymację emeryta-rencisty. Od tego momentu, na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

