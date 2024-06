Będzie wyższy dodatek do pensji. Nawet 860 zł dodatkowych pieniędzy

Od 1 lipca pensja minimalna będzie wyższa. Wraz ze wzrostem najniższej krajowej wzrosną także niektóre dodatki do pensji. Najwyższy z nich może wynosić ponad 800 zł. Co to za dodatek i komu się należy?

Ile będzie wynosić pensja minimalna?

Od 1 lipca wzrośnie pensja minimalna. Najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 4300 zł brutto zamiast 4242 zł brutto jak dotychczas. Wzrośnie także stawka godzinowa do 28,10 zł z 27,70 zł.

W ciągu ostatniego roku pensja minimalna znacznie wzrosła. W 2023 była podnoszona dwukrotnie: w styczniu z 2800 zł brutto na 3010 zł brutto, a w lipcu na 3600 zł brutto. Następnie rząd zdecydował o rekordowej podwyżce pensji minimalnej o 642 zł. Wiadomo, że w przyszłym roku pensja nie będzie rosła tak znacznie, bo inflacja spada. Wkrótce rząd ogłosi, ile będzie wynosiła najniższa płaca w 2025 roku.

Wzrost pensji minimalnej oznacza podwyżkę niektórych dodatków dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i wykonujących pracę w szczególnych warunkach. Dodatek za pracę nocną należy się pracownikom, którzy przynajmniej 3 godziny pracują w porze nocnej lub u których w okresie rozliczeniowym 1/4 czasu pracy przypada porę nocną. Za pracę nocną uważa się pracę wykonywaną w godzinach 21:00-07:00.

Po podniesieniu pensji minimalnej wzrośnie także wysokość dodatku za pracę nocną. Będzie on rósł systematycznie:

w lipcu – wysokość dodatku za 1 godzinę to 4,67 zł brutto;

w sierpniu – wysokość dodatku za 1 godzinę to 5,12 zł brutto;

we wrześniu – wysokość dodatku za 1 godzinę to 5,12 zł brutto;

w październiki – wysokość dodatku za 1 godzinę to 4,67 zł brutto;

w listopadzie – wysokość dodatku za 1 godzinę to 5,66 zł brutto;

w grudnniu – wysokość dodatku za 1 godzinę to 5,37 zł brutto.

Jeśli ktoś przepracuje ponad 150 godzin w porze nocnej, może otrzymać 860 zł dodatku do pensji.

