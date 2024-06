Ceny w Rossmannie w Polsce a w Niemczech. Różnice mogą frustrować

Zakupy w Rossmannie robi wielu Polaków. Sięgamy tam m.in. po kosmetyki do makijażu, pielęgnacji czy drobny asortyment przemysłowy. Ceny na miejscu są zwykle przystępne, a ponadto sieć często przygotowuje dla klientów specjalne promocje. Okazuje się, że nawet z nimi możemy wydawać na tamtejsze produkty więcej niż obywatele Niemiec. Czy to możliwe i jakie są różnice? Ostatnio sprawie przyjrzał się fakt.pl

Rossmann w Polsce i Niemczech. Różnice w cenach

Porównano ceny w Rossmannie w Niemczech i w Polsce i okazało się, że różnice bywają spore. Ważne jest też to, jak mają się one do miejscowych zarobków. To ostatecznie od nich zależy, na jak dużą ilość danego towaru będzie nas stać. Fakt.pl wziął pod lupę kilka znanych produktów, a jednym nich był antyperspirant Nivea w kulce. Ten w Niemczech kosztuje 2,15 euro (10 zł), w Polsce za ten sam zapłacimy 16,50 zł. Oznacza to, że wydajemy o około 7 zł więcej.

W Niemczech mniej płaci się także za papier toaletowy. Mowa o produkcie z recyklingu marki własnej Rossmanna. Tam kosztuje on 2,49 euro, czyli ok. 11 zł, natomiast w Polsce 13,49 zł. Ponadto więcej płacimy za najtańsze mydło – u zachodnich sąsiadów w przeliczeniu na złotówki to 2,40 zł, natomiast w Polsce 3,29 zł. Dużą różnicę odkryto też, sprawdzając tabletki do zmywarki Domol. Okazało się, że te w niemieckim Rossmannie kosztują tylko 3,25 euro (14 zł) za 30 sztuk, z kolei w polskim 24,99 zł. To aż o 10 zł drożej.

Na szczęście w nie każdym przypadku porównanie wyszło dla nas niekorzystnie. Sprawdzono też cenę farby do włosów marki Syoss i w ich przypadku Polacy płacą mniej niż Niemcy. Za granicą to 5,99 euro, czyli ok. 26 zł, z kolei u nas zwykle o 1 zł mniej, czyli 25 zł. Trzeba jednak zauważyć, że różnica nie jest aż tak spora, a w zestawieniu z wysokością zarobków w obu krajach, wręcz żadna.

Ceny w Rossmannie. Jak mają się do zarobków?

Wyższe ceny w Rossmannie w Polsce niż w Niemczech mogą być niepokojące i wywoływać frustrację. Należy zwrócić uwagę, że osoby zarabiające pieniądze za zachodnią granicą zarabiają lepiej i po godzinie pracy stać ich na więcej artykułów niż Polaka. Mimo to ceny wielu niemieckich produktów są niższe niż u nas. Siła nabywcza w naszym kraju jest zdecydowanie słabsza.

W Niemczech minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku sięga 12,41 euro na godzinę, co daje około 54 zł. Kwota ta dotyczy nie tylko głównego miejsca pracy, ale także zatrudnienia w minimalnym wymiarze godzin. Z kolei w Polsce obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł, a od lipca 28,10 zł. To zaledwie połowa tego, na co mogą liczyć nasi zachodni sąsiedzi.

Fakt.pl wyliczył, że minimalne wynagrodzenie w Polsce pozwala np. na zakup 170 opakowań farby Syoss, natomiast niemiecka minimalna krajowa pozwala na zakup aż 348 farb. To ponad dwa razy więcej niż w Polsce. Ponadto mieszkaniec Berlina zakupi blisko trzy razy więcej antyperspirantów Nivea – za minimalną pensję 970 opakowań w kulce. W Polsce 4242 zł brutto pozwala kupić tylko około 250 sztuk.

Czytaj też:

Ten kosmetyk z Rossmanna to hit na lato. Kupisz go teraz o 28 zł taniejCzytaj też:

Dziwne wyniki po promocji w Rossmannie. Błąd w aplikacji czy liczne oszustwa?