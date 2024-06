Kibice krytykują cennik piwa na Mistrzostwa Europy. UEFA przesadziła?

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 startują w piątek 14 czerwca. Turnieje finałowe odbywają się w Niemczech i potrwają do 14 lipca. Z tej okazji na miejsce zjeżdżają się kibice z różnych stron świata. Po tym, jak usłyszeli, ile ma kosztować piwo podczas wydarzenia, nie szczędzili krytyki. Można złapać się za głowę.

UEFA opublikowała ceny piwa na Euro 2024

Z doniesień niemieckich mediów wynika, że cennik piwa obowiązujący podczas Euro 2024 w Niemczech ma być bardzo wysoki. Pochwaliła się nim UEFA. Wychodzi na to, że pół litra kultowego trunku będzie kosztować 7 euro. Do tego czasem należy doliczyć kaucję, a wtedy wychodzi nawet 10 euro. Tyle zapłacimy na stadionie i na oficjalnych festiwalach kibiców UEFA. Napoje bezalkoholowe też nie są tanie – pół litra coli kosztuje 6 euro, a woda mineralna „tylko” 5 euro. Najdroższym napojem w karcie jest szprycer z białego wina – kibice płacą 8 euro plus kaucja.

Jak wiadomo, oglądanie meczu bez piwa dla wielu jest czymś nie do pomyślenia. To właśnie ten trunek dodaje klimatu i pozwala świętować w gronie znajomych. Liczą się także przekąski, flagi i inne gadżety dla kibiców. Niestety każdy, kto będzie chciał sięgnąć po browara w wyżej wymienionych lokalizacjach, musi liczyć się ze sporym wydatkiem. Dla Polaków 7 lub 10 euro oznacza, że zapłacą od 30 do 44 zł za szklankę 500 ml lub butelkę piwa.

Wiadomo, że cenniki UEFA są takie same na wszystkich stadionach Mistrzostw Europy. Ponadto na festiwalach kibiców oferowane są wyłącznie napoje od oficjalnych partnerów Mistrzostw Europy UEFA.

Fani piłki nożnej krytykują ceny piwa na Euro 2024

Aktualnie na mistrzostwach Euro 2024 kibice muszą płacić znacznie więcej niż zwykle za normalne mecze Bundesligi. Krytyka fanów piłki nożnej pojawia się głównie w mediach społecznościowych. Porównują oni nowy cennik przedstawiony przez UEFA do ego obowiązującego, chociażby na meczach FC Köln 0,5 litra Kölsch. Tam piwo kosztuje zwykle 4,90 euro. Tym razem kibice mocno dopłacą. „Absolutna bezczelność” – komentują m.in. na platformie X. Co wy sądzicie o tych kwotach?

