Eksperci odradzają używania tego detergentu. Zbadali proszki do prania i płyny

Detergenty służące do prania towarzyszą nam w codziennym życiu. To dzięki nim nasze ubrania, ręczniki czy pościele mogą być czyste. Czy wykorzystywane przez nas specyfiki zawsze są bezpieczne i dla nas dobre? Eksperci postanowili to sprawdzić i zbadali wiele płynów, proszków czy popularnych kapsułek.

Eksperci sprawdzili popularne detergenty

Który rodzaj detergentów jest najlepszy dla naszego prania? Detergent w proszku czy w płynie? Oba mają swoje wady i zalety, a eksperci dokładnie się nimi przyjrzeli. Zwrócili uwagę, że zastosowanie odpowiednich środków zależy przede wszystkim od potrzeb konsumenta. Powinniśmy wybrać taki, który spełni nasze konkretne oczekiwania.

W badaniu oceniono każdy detergent pod kątem jego zastosowania, wpływu na czystość prania i aspektów środowiskowych. Zauważono, że proszek do prania jest bardzo łatwy w użyciu, jednak klienci nie zawsze otrzymują wraz z nim miarkę. Produkt ten zawiera taką ilość wybielacza, by zapewnić doskonały efekt czystości. Zauważono, że ta opcja aktywuje się dopiero w temperaturze około 60°C i dlatego jest bardziej skuteczna w przypadku bardziej wytrzymałych tekstyliów, takich jak pościel lub ręczniki. Wadą jest, że pudrowa konsystencja czasem zostawia resztki w pralce lub na ubraniach. Jeśli mowa o wpływie na środowisko, tutaj wiadomo, że większość detergentów ciężkich lub uniwersalnych mniej obciąża oczyszczalnie ścieków i nie zawiera żadnych konserwantów. Właśnie to przemawia za proszkiem do prania z ekologicznego punktu widzenia.

Jeśli mowa o detergentach w płynie, do nich zaliczono też kapsułki. Eksperci zauważyli, że dawkowanie takich środków jest o wiele łatwiejsze. Jeśli mowa o usuwaniu czystości, płyny również sprawdzają się bardzo dobrze, jednak nie zawsze robią to tak niezawodnie, jak w przypadku silnie działającego detergentu z wybielaczem. Ważna jest tu kwestia ekologiczna, bo okazuje się, że przy użyciu detergentu w płynie efekt czystości można osiągnąć nawet w niskich temperaturach prania.

Taki detergent jest odradzany

Po przeprowadzeniu badań wnioski ekspertów były jasne. Odradzają oni używania detergentu w płynie i zalecają używanie klasycznych proszków. Polecają je zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i czystości odzieży. Ich plusem jest m.in. wyższa wydajność. Jednocześnie zauważono, że nie należy używać tego samego proszku do każdego prania. Czasem zawarty w nich wybielacz może powodować blaknięcie kolorów, dlatego barwne tkaniny, muszą mieć proszek specjalny dla nich.

Podkreślano, że osoby, które mimo wszystko preferują płynne detergenty, powinny zapomnieć o klasycznych płynach, a zamiast tego wybrać nowoczesne kapsułki do prania. Małe poduszki żelowe nie zawierają żadnych konserwantów i będą lepsze.

