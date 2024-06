Nietypowa oferta banku w Polsce. Daje klientom po 300 zł na zakupy do Biedronki

Bank Santander dobrze wie, jak wielu Polaków robi zakupy w Biedronce. Z tej taniej sieci korzystamy bardzo często m.in. dlatego, że pojawia się tam wiele promocji. Teraz będzie kolejna okazja, aby zaoszczędzić. Za otwarcie konta firmowego i wyrobienie karty płatniczej bank proponuje voucher o wartości 300 zł na zakupy.

Bank Santander zapłaci za zakupy w Biedronce

Bank Santander należy do hiszpańskiej grupy Santander. To uniwersalna instytucja tego typu z siedzibą w Warszawie i trzecia w Polsce pod względem wartości. Teraz szuka nowych klientów, którzy zachcą korzystać z jej usług. Specjalna promocja trwa do 31 lipca 2024. Zaoszczędzą głównie przedsiębiorcy, którzy założą Konto Firmowe Online z bankowością elektroniczną Mini Firma. Zainteresowani mogą też zawnioskować o kartę debetową, która może się przydać przy realizacji obowiązkowych płatności uprawniających do otrzymania e-kodu na zakupy.

Warunki oferty są proste. E-kod o wartości 300 zł na zakupy w Biedronce przyznawany jest przez Bank Santander osobom, które wykażą się dwoma aktywnościami. Należy do 21 sierpnia wykonać co najmniej jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Konta Firmowego Online oraz wykonać co najmniej trzy transakcje: bezgotówkowe kartą debetową lub transakcje bezgotówkowe Blik z Konta Firmowego Online.

Wiadomo też, że przedsiębiorca musi zarejestrować się na stronie promocji najpóźniej w dniu złożenia wniosku o Konto Firmowe Online z bankowością elektroniczną Mini Firma wraz z kartą debetową (opcjonalnie), które zostało otwarte w tej promocji.

300 zł na zakupy w Biedronce. To trzeba wiedzieć

Wniosek od Santander Banku Polska o 300 zł na zakupy można znaleźć w wersji elektronicznej. Formularz znajduje się na stronie www.santander.pl/firmy, w usługach Santander online. Można też zgłosić się stacjonarnie podczas spotkania z doradcą poza oddziałem banku. Forma jest dowolna.

Następnie należy zarejestrować się w promocji „300 zł na zakupy” na stronie https://www.santander.pl/firmy/konta/kontofirmowe-online najpóźniej w dniu złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Przedsiębiorca musi wyrazić i utrzymać w okresie promocji zgody na otrzymywanie od banku informacji handlowych telefonicznie i drogą elektroniczną oraz nie składać sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez bank w celach marketingowych w okresie promocji.



