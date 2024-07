Minister klimatu o cenach prądu. Mówi też o problemach firm

– W 2022 r. ceny gazu rosły skokowo niemal z dnia na dzień i część firm, obawiając się dalszych wzrostów, wybrała wówczas umowę w formule stałej ceny. Z dzisiejszego punktu widzenia, gdy ceny na rynku ustabilizowały się na dużo niższym poziomie, to jest poważne obciążenie dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na ten rodzaj umowy. Wiem jednak, że sprzedawcy gazu, a w tym wypadku chodzi o PGNiG Obrót Detaliczny, podchodzą indywidualnie do każdej tego rodzaju sprawy i w dialogu z klientami szukają optymalnego rozwiązania. Są proponowane umowy konsolidacyjne i inne rozwiązania. W drodze porozumienia trzeba znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji – powiedziała w rozmowie z money.pl minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Odniosła się w ten sposób do zarzutu wielu przedsiębiorców, którzy od miesięcy wyrażają obawy, że dalsze podwyżki cen prądu są dla nich nie do utrzymania.

Co dalej z cenami energii?

Zapewniła, że w 2025 roku chciałaby utrzymać poziom cen z tego roku, czyli 500 zł za 1 MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł dla małych firm i odbiorców ze sfery publicznej. To zależy jednak od możliwości budżetowych. Zadeklarowała też chęć przedłużenia bonu energetycznego.

Samo tylko przedłużenie bonu na 2025 rok to koszt ok. 3,4 mld zł za bon. Utrzymanie ceny maksymalnej dla gospodarstw domowych wymaga wyłożenia ok. 4.3 mld zł, a utrzymanie ceny maksymalnej dla odbiorców wrażliwych i jednostek samorządu przekłada się na dodatkowe 2,9 mld zł.

– Moim celem jest zmiana miksu energetycznego, tak by płacić mniej za emisje, a tym samym obniżać ceny energii elektrycznej w Polsce. Druga rzecz, rynki się stabilizują w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia po wybuchu wojny na Ukrainie – to też daje przestrzeń do obniżania taryf. Mieliśmy z tym do czynienia w tym roku. W przypadku cen gazu już dwukrotnie – powiedziała minister Hennig-Kloska.

Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie, mające na celu zmniejszenie finansowego obciążenia gospodarstw domowych wynikającego z wysokich rachunków za energię elektryczną, gaz ziemny oraz ciepło systemowe. Bon energetyczny otrzymają gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Dla kogo bon energetyczny?

Bon energetyczny ma pomóc najgorzej sytuowanym rodzinom poradzić sobie z podwyżkami cen energii. Do otrzymaniabonu energetycznego kwalifikują się gospodarstwa spełniające określone kryteria dochodowe:

w gospodarstwach jednoosobowych – gdy dochody nie przekraczają 2500 zł

w gospodarstwach wieloosobowych – gdy dochód na jedną osobę nie przekracza 1700 zł

emeryci pobierający świadczenia równe lub niższe od minimalnej emerytury.

Więcej o bonie energetycznym piszemy poniżej.

