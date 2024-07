Polak latem remontuje. A w internecie nic nie gonie, więc wiemy, co planuje

Dane pozyskano w okresie od marca 2023 roku do marca 2024 roku. Serwis Oferteo.pl przeanalizował 36 623 tys. zapytań, jakie pojawiły się na platformie we wskazanym czasie oraz dotyczyły tematów związanych z remontami domów i mieszkań.

Wakacyjne remonty Polaków

Według danych najpopularniejszy obszar prac remontowych wśród badanych to mieszkania, na zmiany, w których zdecydowało się aż 65 proc. zlecających prace online. Najczęściej remontowanymi pomieszczeniami były pokoje (69 proc.), łazienki (63 proc.) oraz kuchnie (58 proc.). Istnieje także zainteresowanie remontami holu/przedpokoju (52 proc.). Inne pomieszczenia, takie jak przedpokój, są remontowane w mniejszym stopniu.

W większości przypadków zlecający decydują się na remont jednego (28 proc.) pomieszczenia. Jednak zdarzają się i tacy, którzy planują generalny remont wybierając trzy lub cztery pomieszczenia (17 proc. dla obu wartości).

W mieszkaniach najchętniej (bo aż w 39 proc.) remontujemy pomieszczenia o powierzchni od 21 do 50 m². Natomiast pomieszczenia poniżej 10 m² oraz od 51 do 80 m² wybierane są przez 19 proc. zlecających każda.

Do najczęściej przeprowadzanych w mieszkania prac remontowych należą:

malowanie (60 proc.),

układanie płytek (52 proc.),

usunięcie starych powłok (52 proc.),

montaż gniazdek elektrycznych (43 proc.),

remont instalacji hydraulicznej (40 proc.).

Polacy zdają się na porady fachowców

Większość zlecających prace online (68 proc.) nie posiada konkretnego projektu wykończenia, ale wie, czego oczekuje. Z kolei 19 proc. prosi wykonawcę o sugestie, a 12 proc. – posiada gotowy projekt wykończenia.

Natomiast największa grupa, bo licząca aż 40 proc., chce przeprowadzić prace remontowe w najbliższym możliwym terminie. Natomiast 29 proc. zlecających liczy się z czasem oczekiwania na sprawdzonych i rzetelnych fachowców wynoszącym od 1-3 miesięcy.

- Na podstawie analizowanych danych można zauważyć, jak istotne jest elastyczne podejście do potrzeb klientów oraz umiejętność szybkiego reagowania na różne oczekiwania. Dostępność terminów oraz profesjonalizm fachowców stają się kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze usług remontowych, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy chcą przeprowadzić prace remontowe w krótkim czasie lub planują realizację w dłuższej perspektywie, ale oczekują rzetelnego podejścia do ich projektu. – zauważa Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo.pl. – Sam fakt, że aż 19 proc. badanych, co daje blisko 5 tys. osób, poprosi wykonawcę o radę świadczy o wysokim zaufaniu do wybieranego wykonawcy.



Co czwarty zlecający decyduje się na remont domu

Wśród zlecających, którzy decydują się na remont domów większość z nich preferuje remontować domy jednorodzinne (80 proc.), podczas gdy domy typu bliźniak lub szeregowy cieszą się mniejszym zainteresowaniem (20 proc.).

W tym wypadku najczęściej remont związany jest z takimi pomieszczeniami, jak:

pokoje (54 proc.),

łazienki (47 proc.),

kuchnie (42 proc.),

hole i przedpokoje (42 proc.).

