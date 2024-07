Rusza nowy program dla rodzin. Dla kogo 1500 zł?

Wiemy już dokładnie, jak będzie działał program Aktywny rodzic (popularne „babciowe”), który zacznie obowiązywać 1 października. W piątek 12 czerwca ogłoszona została ustawa, która określa, na jakich zasadach będą wypłacane pieniądze. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie trzech nowych świadczeń:

świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”;

świadczenie „Aktywnie w żłobku”;

świadczenie „Aktywnie w domu”.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje na każde dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące programu „Aktywni rodzice w pracy”.

Znika Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzice najmłodszych dzieci będą musieli wybrać jedno z trzech dostępnych świadczeń i zawnioskować o nie do ZUS-u.

Jednocześnie uchylone zostają przepisy dotyczące programu Rodzinny kapitał opiekuńczy, zachowane natomiast zostaną prawa nabyte. Rodzice mają prawo dozachowania wcześniej przyznanego rodzinnego kapitału opiekuńczego z możliwością przejścia przez tego rodzica na nowe świadczenie, które będzie dla niego korzystniejsze.

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują bez względu na dochód rodziny i nie podlegają egzekucji administracyjnej i komorniczej. Od świadczeń nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne ani składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla kogo „Aktywny rodzic”

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują zamieszkałym w Polsce:

obywatelom polskim, obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii pozostałym cudzoziemcom, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

A co z obywatelami Ukrainy?

Świadczenia aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu nie przysługują obywatelom Ukrainy którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, jeżeli przebywali legalnie w Polsce jako osoby ze statusem „UKR” nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni. Dotyczy to również dziecka obywatela Ukrainy, które ma status „UKR”.

„Aktywni rodzice w pracy”

Świadczenie to przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom lub opiekunom na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie nie przysługuje na dziecko, które uczęszcza do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Jak należy rozumieć aktywność zawodową? Określić ją można różnorako i co ważne, jej podstawą nie musi być etat, choć takie zastrzeżenie znalazło się w pierwszym projekcie ustawy. Podstawą do ustalenia, że rodzic jest aktywny zawodowo, może być ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które przysługuje, gdy rodzic:

pracuje na podstawie umowy o pracę,

wykonuje pracę nakładczą,

pracuje na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz jeśli współpracuje z taką osobą,

prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub współpracuje przy jej prowadzeniu,

jest członkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

jest posłem lub senatorem, który pobiera uposażenie,

jest osobą duchowną,

pobiera stypendium: doktoranckie, sportowe, dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Świadczenie będzie też przysługiwało osobom ubezpieczonym w KRUS, a także pracującym:

w służbach mundurowych, na podstawie stosunku służbowego (żołnierze zawodowi, policjanci, funkcjonariusze Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, sędziowie, prokuratorzy, aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury);

albo pobierającym

zasiłek macierzyński,

zasiłek chorobowy (w tym zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego),

zasiłek opiekuńczy,

zasiłek wyrównawczy (w tym zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego),

świadczenie rehabilitacyjne (w tym świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego),

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie Kodeksu pracy.

Aby otrzymać świadczenie, musisz wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (minimalny poziom podstawy wymiaru składki). Dotyczy on Ciebie oraz osoby, z którą wspólnie wychowujesz dziecko.

Ile wynosi świadczenie Aktywni rodzice w pracy?

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje Ci w wysokości:

1500 zł miesięcznie na dziecko,

1900 zł miesięcznie – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

ZUS na stronie internetowej wskazuje praktyczne przykłady, na podstawie których rodzice mogą określić, czy spełniają warunki programu.

