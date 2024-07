Pieniądze dla rodziców, którzy zostają z dziećmi w domu. Ile można dostać?

1 października 2024 r. ruszy program Aktywny Rodzic, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin z dziećmi w wieku od 1 do 3 lat. „Aktywnie w domu” to moduł dla rodziców, którzy z jakichś powodów nie chcą lub nie mogą wrócić do pracy.

W piątek 12 czerwca ogłoszona została ustawa, która określa, na jakich zasadach będą wypłacane pieniądze w ramach programu Aktywny rodzic (popularnie nazywanego „babciowym”). Nowe przepisy zakładają wprowadzenie trzech nowych świadczeń: świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”;

świadczenie „Aktywnie w żłobku”;

świadczenie „Aktywnie w domu”. „Aktywni rodzice” nie tylko dla pracujących Dwa pierwsze moduły już omówiliśmy. Teraz czas na ostatni. Od wcześniejszych różni się tym, że nie wymaga od rodziców podjęcia pracy. Początkowo „babciowe” było zapowiadane jako program ułatwiający aktywizację rodziców, którzy chcą wrócić do pracy (niekoniecznie w pełnym wymiarze) po tym, jak dziecko ukończyło pierwszy rok życia, ale ostatecznie do programu wciągnięto też propozycję dla rodziców, którzy z jakichś powodów nie chcą lub nie mogą do niej wrócić. Mimo wszystko „Aktywny rodzic” premiuje rodziców pracujących: świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” wynosi 1500 zł, a „Aktywnie w domu” – tylko 500 zł. Aktywnie w domu. Dla kogo pieniądze? Świadczenie aktywnie w domu przysługuje na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie aktywnie w domu nie przysługuje obywatelom Ukrainy ze statusem UKR, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od tego, czy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli wcześniej rodzice wykorzystali 12 tys. zł w programie Rodzinny kapitał opiekuńczy, to nie mogą sięgnąć po dalsze środki. „Aktywny rodzic” – kiedy składać wnioski Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że program będzie realizowany od 1 października. Środki na konta rodziców trafią później w listopadzie/grudniu. ZUS nie rozpatrzy wniosków złożonych w formie papierowej. Aplikowanie będzie możliwe jedynie drogą elektroniczną.Programy „Aktywni rodzice w pracy” oraz „Aktywnie w domu” nie przysługują obywatelom Ukrainy ze statusem UKR, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Natomiast Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny, mogą skorzystać ze świadczenia „Aktywnie w żłobku”. Jest jednak warunek – musieli przebywać legalnie w Polsce jako osoby ze statusem „UKR” nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni. Warunek ten dotyczy również dziecka obywatela Ukrainy, które ma status „UKR”. Czytaj też:

