Bon energetyczny. Pojawił się nowy sposób na złożenie wniosku

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska został na początku lipca opublikowany wzór wniosku o bon energetyczny. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź przez dostępny formularz internetowy. Dodatkowo, będzie możliwość składania wniosków poprzez platformę ePUAP oraz aplikację mObywatel.

Z myślą o osobach nie korzystających z internetu, aplikacji w smartfonie i mieszkających daleko od urzędu gminy, Poczta Polska zaoferowała możliwość złożenia wniosku bezpośrednio w jej placówkach i agencjach. Tym samym z wydrukowanym wnioskiem będzie można się udać do jednego z 7,6 tys. punktów PP.

Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie powinny przekraczać 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość bonu energetycznego jest zależna od wielkości gospodarstwa domowego, jak i od jego głównego źródła ogrzewania.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/ bojler elektryczny) przysługuje bon energetyczny w podwyższonej wysokości. Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Ile wyniesie bon energetyczny?

Kwota bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla gospodarstw jednoosobowych bon wynosi 300 zł, dla gospodarstw 2-3 osobowych 400 zł, dla gospodarstw 4-5 osobowych 500 zł, a dla gospodarstw 6-osobowych i większych 600 zł. Gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do ogrzewania, co stanowi około 5% wszystkich gospodarstw, otrzymają podwójną kwotę świadczenia, czyli od 600 zł do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie.

Wnioski o bon energetyczny będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Formularze wniosków będą dostępne na portalach rządowych oraz w urzędach gmin. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania i składania wniosków będą udostępnione na stronach internetowych odpowiednich instytucji (INFOR.PL) (Głos Wielkopolski). Wypłaty bonów są planowane na jesień lub zimę 2024 roku, co ma na celu zapewnienie wsparcia w sezonie grzewczym, gdy koszty energii są najwyższe.

