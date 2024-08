Ile kosztuje pielgrzymka? Dla niektórych przewidziano zniżki

Pierwsze dni sierpnia to początek sezonu pielgrzymkowego. Celem jest Częstochowa, gdzie 15 sierpnia pątnicy wezmą udział w uroczystościach związanych ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najdłuższą trasę do przejścia mają osoby ze Szczecina (630 km) i z Gdańska (500 km).

Być może nie wszyscy wiedzą, ale udając się na pielgrzymkę trzeba zaopatrzyć się nie tylko w wygodne buty, płaszcz przeciwdeszczowy, śpiwór, ale też w gotówkę.

Ile trzeba zapłacić za pielgrzymkę?

Z danych, które przytacza „Fakt" wynika, że opłata wpisowa na tzw. pakiet pielgrzyma to zazwyczaj 300-350 zł. Z tej opłaty finansowany jest m.in. identyfikator, trzy posiłki w ciągu dnia czy codzienny przewóz bagaży.

Niższe kwoty dotyczą dzieci, a także rodzin, które wspólnie pielgrzymują. Nawet o połowę mniej płacą przedstawiciele służb pielgrzymkowych, czyli m.in. porządkowi, kwatermistrzowie, pomoc medyczna czy muzycy.

Cenniki ustalają organizatorzy pielgrzymek.

„Fakt" zwraca uwagę na dodatkowe koszty z którymi trzeba się liczyć udając się pieszo na Jasną Górę. Chodzi m.in. o opłacenie noclegu w Częstochowie. O miejsca nie jest łatwo, a jak już się znajdą, to nie ma co liczyć na luksusy. Za nocleg na podłodze bez materaca na sali gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego płaci się 15 zł od osoby, podobnie na polu namiotowym. Jeśli ktoś po wielu dniach pielgrzymowania nie wyobraża sobie noclegu bez łóżka, musi liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami. Ceny za nocleg w Domu Pielgrzyma wahają się od 120 zł za osobę w pokoju jednoosobowym do 210 zł (pokój trzyosobowy).

Inny dodatkowy koszt wiąże się z powrotem do domu. Co prawda większość pielgrzymów czyni to we własnym zakresie, ale często jest możliwość skorzystania z autokaru od organizatora pielgrzymki. Koszt wynosi tu od 80 do 100 zł od osoby.

