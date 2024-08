Pokój w cenie kawalerki na obrzeżach. Tyle kosztują miejsca w akademikach prywatnych

Liczba szukających mieszkania na wynajem wzrosła w czerwcu o 13 proc. miesiąc do miesiąca, a w lipcu aż o 23 proc. – wynika z danych portalu Otodom. W poprzednich latach taka zwyżka była obserwowana dopiero od końca sierpnia. Dlaczego tym razem przyspieszyła?

– Wiele wskazuje, że zainteresowani najmem studenckim wyciągnęli lekcję z poprzednich lat i postanowili wcześniej zacząć poszukiwania. Nie jest to zła taktyka, bo na rynku pojawiło się sporo mieszkań kupowanych inwestycyjnie w latach 2021-2022, są nowe, dobrze wyposażone, położone w ciekawych lokalizacjach. Właściciele, szczególnie ci, którzy zakup wspierali kredytem, chcą je teraz wynająć, a konkurencja, ze względu na wzrost liczby ofert jest większa. Najemcy dostrzegli tę możliwość i szukają okazji – powiedziała Ewa Tęczak, ekspertka rynku nieruchomości w serwisie Otodom, cytowana przez „Puls Biznesu”.

Ceny w prywatnych akademikach

O uwagę (i portfele!) studentów walczą też prywatne akademiki. To nowość: jeszcze kilka lat temu właściwie ich w Polsce nie było, a teraz kilka sieci wyraźnie „rozgaszcza się” w miastach akademickich. Jest kilka zalet takiego lokum: towarzystwo innych studentów (choć to akurat dla niektórych będzie przeszkodą), dobra lokalizacja, dostęp do części wspólnych (siłownia, pokój do nauki), nowe wyposażenie, a wszystkie rachunki (prąd, woda) są wliczone w cenę. Za to tanio nie będzie. Warszawski akademik Student Depot wynajmie 16-metrowy pokój jednoosobowy za 3250 zł miesięcznie. Do pokoiku przynależy aneks kuchenny z lodówką i płytą grzewczą do gotowania oraz łazienka z prysznicem.

Pokój jednoosobowym w apartamencie (tego określania używa właściciel obiektu) czteroosobowym to koszt 1990 zł za miesiąc. Na taki „apartament” składają się cztery pokoje o powierzchni 9 mkw każdy, aneks kuchenny jest wspólny. Do dyspozycji lokatorów są dwie łazienki. Jest też „Studio Premium – 27 mkw, dwa łózka, łazienka, aneks kuchenny, kosztuje 2100 zł/miesiąc. Te dwie ostatnie opcje podajemy w ramach ciekawostki: pokoje tego rodzaju już się wyprzedały.

Taniej jest w akademiku tej sieci w Krakowie. Pokój („apartament”) jednoosobowy kosztuje 2600 zł za miesiąc, a 16-metrowy pokój dla pary – 2800 zł. Najtańszy jest „apartament” dwuosobowy o powierzchni 24 mkw: kosztuje 2800 zł za miesiąc.