Piętrowy dom tylko dla najbogatszych. Tak liczba kondygnacji wpływa na koszt budowy

Podpiwniczenie może stanowić nawet 20-30 proc. kosztów całej inwestycji. Z konstrukcyjnego punktu widzenia stanowi całą kondygnację, która dodatkowo wymaga przeprowadzenia rozległych prac ziemnych i wykonania odpowiedniej hydroizolacji.

Koszty budowy domu. A może częściowe podpiwniczenie?

Zastosowanie częściowego podpiwniczenia nie zmienia sytuacji, ponieważ pod pozostałą częścią budynku musimy wykonać tak zwane fundamenty schodkowe, aby równomiernie rozłożyć jego ciężar. A zatem inwestorom, którzy chcą ograniczyć koszty budowy, stanowczo odradzam wybór projektu z piwnicą.

– W przypadku domów parterowych i z poddaszem użytkowym sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Zwykle przyjmuje się, że domy parterowe są nieco tańsze w budowie, jednak to twierdzenie jest prawdziwe tylko dla niedużych budynków. Granica przebiega właśnie w pobliżu 100 m² powierzchni użytkowej, a głównym wyznacznikiem jest prosta i zwarta bryła. Większe domy parterowe będą droższe od swoich dwukondygnacyjnych odpowiedników o kilka, a nawet kilkanaście procent – wyjaśnia Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Z czego to wynika? W przypadku domu parterowego możemy zrezygnować z kilku dość drogich i skomplikowanych w wykonaniu elementów – betonowych stropów, okien połaciowych i schodów. Zwłaszcza te ostatnie mogą stanowić niemały wydatek.

Lżejsza konstrukcja to niższe koszty

Żeby zaoszczędzić na kosztach i czasie, można zastosować wiązary prefabrykowane w połączeniu z lekkim, drewnianym stropem podwieszanym. Warto też całkowicie zrezygnować ze stropu w salonie, co wpłynie na wygląd wnętrza i poczucie przestrzeni.

Również konstrukcja domu może być nieco lżejsza. Nieduży dom parterowy jest zwykle tańszy od swojego odpowiednika o tej samej powierzchni użytkowej, ale z poddaszem lub piętrem.

– Sytuacja ulega jednak odwróceniu, jeśli przyjrzymy się zdecydowanie większym domom. Znaczącą rolę zaczynają odgrywać wtedy koszty wykonania fundamentów (lub, coraz częściej, płyty fundamentowej) i – co najważniejsze – koszt pokrycia dachu– dodaje ekspert Extradom.pl.

Jeśli zdecydujemy się na zastosowanie dachówek ceramicznych, to dodatkowy wydatek w przypadku domu parterowego może szybko przekroczyć oszczędności, które wynikają z rezygnacji ze schodów i stropów, a konstrukcja i tak będzie musiała być dostosowana do przenoszenia znacznych obciążeń.

Klienci wybierają domy do 100 m2

– Duże domy parterowe często mają rozczłonkowaną bryłę w kształcie litery L. Wynika to z konieczności właściwego skomunikowania i doświetlenia wszystkich pomieszczeń lub zaznaczenia podziału na strefę dzienną i nocną. W niektórych przypadkach powierzchnia dachu domu parterowego może być niemal dwukrotnie wyższa niż u jego odpowiednika z poddaszem użytkowym. To duża różnica, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że metr kwadratowy dachówki ceramicznej kosztuje obecnie przeciętnie od 100 do 250 zł – dodaje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

W obecnych realiach, kiedy największym zainteresowaniem budujących cieszą się domy z przedziału 80-110 m², wyraźną przewagę mają jednak wciąż popularne „parterówki”, które niezmiennie stanowią ponad 55 proc. projektów wybieranych przez przyszłych inwestorów.

