Abonament Disney Plus wzrośnie. Ceny pójdą w górę

Ceny abonamentów Disney Plus pójdą mocno do góry, dlatego aby uspokoić subskrybentów firma przygotowała nie lada promocję. Można na niej wiele zyskać i rzeczywiście warto zapoznać się z nią bliżej, jeśli mamy w domu fanów disneyowskich produkcji.

Ile kosztuje Disney Plus?

Obecnie podstawowy abonament Disney wynosi 37,99 zł. To spory wydatek, zwłaszcza gdy korzystamy również z innych serwisów streamingowych. O 1 listopada ceny Disneya w Polsce wzrosną i tej podwyżki nie da się uniknąć. Firma wprowadzi jednak ciekawe rozwiązanie dla subskrybentów, które może pozwolić uniknąć dramatycznych podwyżek.

Ma nim być nowy abonament w okrojonej wersji, który będzie wynosił 29,99 zł. Nie wiadomo, jakie produkcje znajdą się w tym pakiecie i czy korzystanie z niego rzeczywiście będzie opłacalne. Jeśli jednak zależy nam na posiadaniu konta, a nowy abonament jest za wysoki, pakiet za 29,99 zł może być dobrym rozwiązaniem.

Ile będzie wynosił abonament Disney Plus od listopada?

Od 1 listopada 2024 roku abonament wzrośnie do 49,99 zł. To duża podwyżka wynosząca 12 złotych miesięcznie, dlatego na osłodę firma wprowadza promocję. Jeśli zarejestrujemy teraz konto na Disneyu, przez trzy miesiące będziemy płacić 9,99 zł za opłatę abonamentową. Po upływie promocji cena wzrośnie do standardowego 49,99 zł, ale i tak ta oferta mocno się opłaca.

Z abonamentu można zrezygnować, trzeba jednak pamiętać, by odpowiednio wcześnie zgłosić anulowanie subskrypcji. W innym przypadku Disney pobierze nam pełną opłatę z konta.

