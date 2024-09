Zarabiaj na kasztanach! Sprawdź, ile możesz zyskać na jesiennej zbiórce

Jesienią kasztany, które często mijamy na ulicach, mogą stać się źródłem dodatkowego zarobku. Wartość kasztanów na skupach jest porównywalna z cenami skupu jabłek, a w niektórych regionach przekracza nawet 1 zł za kilogram. Przedstawiciel firmy zajmującej się zbiórką kasztanów wyjaśnia, co dzieje się z tymi owocami, gdy trafią do skupu.

Wczesny start sezonu kasztanowego

W tym roku zbiór kasztanów rozpoczął się wcześniej, choć na większą skalę dopiero nabiera tempa. Henri Middelveld, menedżer firmy Pharmeko Poland, działającej w województwie lubuskim, w rozmowie z WP Finanse podkreśla, że sezon będzie krótszy, ponieważ kasztany dojrzewają szybciej niż zazwyczaj. Pierwsze dostawy trafiły do skupu już w ubiegłym tygodniu, choć na razie ilości były niewielkie. Jak zauważa Middelveld, szybki start sezonu może przełożyć się na mniejsze zbiory w późniejszym czasie.

Ile można zarobić na kasztanach?

Zbieranie kasztanów może przynieść niezły zarobek, choć ceny zależą od regionu. W województwie podlaskim za kilogram kasztanów można otrzymać 0,50 zł, natomiast w województwie pomorskim stawki dochodzą nawet do 1,10 zł za kilogram. W Wielkopolsce kasztany osiągają cenę 1,20 zł za kilogram, co czyni zbiór w tym regionie szczególnie opłacalnym. Porównując te stawki z cenami jabłek, które obecnie oscylują wokół 1 zł za kilogram, zarobki z kasztanów mogą być całkiem atrakcyjne.

Płacimy 60-90 groszy za kilogram, a cena zależy od ilości i jakości kasztanów – mówi Henri Middelveld. Przypomina, że uszkodzone, brudne czy spleśniałe owoce nie są akceptowane w skupie. Przed oddaniem, kasztany muszą być posortowane i pozbawione łupin. Ważne jest także ich odpowiednie przechowywanie – najlepiej w suchym i ciemnym miejscu, aby nie straciły wilgoci.

Kto zbiera kasztany i jak działa skup?

Pharmeko Poland współpracuje z różnymi instytucjami, w tym szkołami i przedszkolami, które regularnie dostarczają duże ilości kasztanów. Przedszkola i szkoły odpowiadają za największe dostawy, które mogą wynosić od kilkuset kilogramów do nawet kilku ton w sezonie. Przykładem takiej inicjatywy jest przedszkole nr 1 w Knurowie, które zbiera kasztany, a dochód ze sprzedaży przeznacza na wsparcie działalności placówki.

Zbieranie kasztanów to również popularne zajęcie wśród dorosłych, dla których stanowi prosty sposób na dorobienie kilkuset złotych. W miarę jak rośnie liczba miejsc skupu, coraz więcej osób decyduje się na udział w tym sezonowym przedsięwzięciu. Pan Andrzej z województwa wielkopolskiego podkreśla, że dla jego dzieci zbieranie kasztanów to świetna zabawa, a sam proces zbiórki przyniósł jego rodzinie kilkaset złotych w zeszłym roku.

Jakie jest zastosowanie kasztanów?

Zebrane kasztany znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Pharmeko Poland, podobnie jak inne firmy, wykorzystuje je do produkcji maści, szamponów oraz innych produktów. Większość surowca trafia do międzynarodowych korporacji farmaceutycznych, które przetwarzają go na kremy na żylaki, balsamy do ciała czy środki do kąpieli. W składzie kasztanów znajdują się substancje o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych, które wzmacniają naczynia krwionośne i zapobiegają powstawaniu tzw. pajączków.

Middelveld przewiduje, że ten sezon będzie podobny do poprzedniego pod względem ilości zebranych kasztanów. W październiku 2023 roku firma zebrała już kilkaset ton, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na ten surowiec.

