Musisz wymienić ten element w swoim domu. Przepisy dotyczą wszystkich

W związku z nowelizacją ustawy o prawie energetycznym, firmy zajmujące się dostawą energii muszą wdrożyć nowoczesne liczniki w domach i mieszkaniach swoich klientów. Oznacza to, że technicy będą zmuszeni odwiedzić posesje, aby przeprowadzić instalację nowych urządzeń, o ile nie zostały one wcześniej wymienione.

Zamontowanie nowych liczników ma na celu umożliwienie zdalnego monitorowania zużycia energii. Pozwoli to na rezygnację z ręcznego odczytu danych, a klienci będą mieli dostęp do bieżących informacji o swoim zużyciu. Taka modernizacja wpłynie nie tylko na wygodę użytkowników, ale również na ochronę środowiska dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu zasobami energetycznymi.

Obowiązkowa wymiana liczników prądu

Wymiana liczników nie jest ograniczona do jednej firmy energetycznej – każdy dostawca musi dostosować się do nowych wymogów. Na przykład, Stoen Operator współpracujący z E.ON rozpoczął już proces w Warszawie, informując mieszkańców o planowanych pracach na klatkach schodowych. W wielu przypadkach obecność właścicieli lokali nie będzie konieczna, ponieważ liczniki są montowane na korytarzach.

Inne firmy energetyczne również biorą udział w projekcie. Tauron stopniowo instaluje ponad milion nowych liczników w takich miastach jak Wrocław i Wałbrzych. Z kolei Energa-Operator planuje do końca roku zamontować nowoczesne urządzenia w przeszło pół miliona polskich domów.

PGE Dystrybucja złożyło zamówienie na 700 tysięcy inteligentnych liczników, które mają zostać zainstalowane w ciągu następnych 18 miesięcy. Cały proces modernizacji liczników, który rozpoczął się w 2022 roku, ma potrwać do 2030 roku. W tym czasie Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wymienić łącznie 17 milionów liczników na terenie całego kraju.

Co istotne, wymiana liczników nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla konsumentów. Jedynym utrudnieniem może być chwilowy brak prądu podczas montażu, ale przerwa ta zazwyczaj trwa nie dłużej niż godzinę.

Wymiana liczników jest bezpłatna

Wymiana starego urządzenia na nowe opomiarowanie jest w pełni bezpłatna, a jej koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego. Ponadto inteligentne opomiarowanie oferuje szereg korzyści dla użytkowników. Inteligentny licznik energii to następca standardowych liczników elektronicznych, które mierzą zużycie energii w naszych domach już od ponad 20 lat.

Urządzenia te automatycznie sprawdzają, zbierają i przekazują dane dotyczące nie tylko zużycia energii elektrycznej, ale także rejestrują przerwy w dostawie energii czy inne zdarzenia np. próby ingerencji w licznik. Dzięki nim, nie ma już potrzeby przekazywania pomiarów do firmy energetycznej, wpuszczania do domu inkasenta czy comiesięcznego wpisywania odczytu na specjalnej platformie. Jest to wygodniejsze zarówno dla użytkownika, jak i dla dostawcy.

