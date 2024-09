Drożeje kluczowy egzamin. Podajemy szczegóły

Podwyżki te wynikają z konieczności dostosowania stawek do obecnych realiów gospodarczych, takich jak rosnące koszty paliwa, energii oraz materiałów eksploatacyjnych. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2023 r. wyniósł 111.4 proc., co stanowiło podstawę do zwiększenia opłat za egzaminy na prawo jazdy o około 11.4 proc.

Nowe ceny egzaminów

Jeśli mieszkacie w woj. śląskim i chcecie uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem, warto się mocno pospieszyć. Już niedługo cena egzaminu teoretycznego, wymaganego do uzyskania prawa jazdy, wzrośnie z 50 zł do 55 zł. W przypadku egzaminów praktycznych na kategorie A, A1, A2, AM, B, B1, B96 i T, opłaty zwiększą się z 200 zł do 222 zł. Z kolei egzaminy na kategorie C, D, B+E, C+E podrożeją z 250 zł do 278 zł.



W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że wzrost cen jest konieczny, ze względu na rosnące koszty operacyjne w sektorze transportu oraz w usługach związanych z egzaminami na prawo jazdy. Wyższe ceny energii, paliwa i materiałów eksploatacyjnych miały istotny wpływ na decyzję o podwyżkach.

Dlaczego podwyżka tylko na Śląsku?

Obowiązujące obecnie opłaty za egzaminy na prawo jazdy wprowadzono na początku 2023 r., kiedy to samorządy wojewódzkie uzyskały prawo do ustalania stawek. Wcześniej ceny były ustalane na poziomie ministerialnym, a więc odgórnie były takie same na terenie całego kraju. Warto przypomnieć, że od 2013 do 2023 r. opłaty za egzamin teoretyczny wynosiły 30 zł, a za egzamin praktyczny na kategorię B – 140 zł. Jeszcze wcześniej było to 22 zł (teoretyczny) i 112 zł (praktyczny). Niestety, w ostatnich latach zdążyliśmy się już przyzwyczaić do inflacji, a ta nie ominęła również egzaminów na prawo jazdy.

