Wymarzony początek jesieni dla kierowców. To nie koniec dobrych prognoz

To było udane lato dla kierowców. Jak zauważają eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak, koszty tankowania spadają nieprzerwanie od początku sierpnia i po dwóch miesiącach przeceny kierowcy doczekali się w końcu średnich cen benzyny i oleju napędowego poniżej 6 zł/l. Zdaniem analityków utrzymujące się na niskim poziomie notowania ropy naftowej i mocna złotówka wskazują na to, że pięciozłotowe poziomy na stacjach mogą zostać z nami także w pierwszych jesiennych tygodniach.

– Tak mało za tankowanie jak obecnie, ostatni raz płaciliśmy przed rosyjską agresją na Ukrainę. Niskie ceny na stacjach to głównie zasługa sytuacji na rynku naftowym, gdzie notowania surowca są wyjątkowo odporne na niepokojące doniesienia z Bliskiego Wschodu – piszą Bogucki i Maziak.

W mijającym tygodniu nie mieliśmy dużych zmian, jeśli chodzi o ceny paliw. W stosunku do poprzedniego piątku nieznacznie potaniała popularna „95", której cena jest dziś niższa o 15 zł i wynosi średnio w hurcie 4465,40 zł/metr sześcienny. Wzrosły natomiast ceny oleju napędowego – metr sześcienny diesla podrożał od ubiegłego piątku o 11,40 zł i jest aktualnie przez producentów paliw wyceniany na 4592,00 zł.

Ceny paliw na początku października

Koniec lata przyniósł dalszy spadek detalicznych cen paliw. Zarówno 95-oktanowa benzyna, jak i olej napędowy na przestrzeni tygodnia potaniały o 6 groszy. Tankujący benzynę bezołowiową 95 płacili w tym tygodniu średnio w Polsce 5,97 zł/l. To najniższa cena od lutego 2022 roku, czyli okresu tuż przed wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą. Diesel ze średnią ceną 5,99 zł/l litr wyrównał przedwyborcze minima z jesieni ubiegłego roku. Spadkowy kierunek odnotowano też w przypadku cen autogazu, który po obniżce o 2 grosze, kosztuje aktualnie 2,85 zł/l.

Co przyniesie kolejny tydzień? Analitycy e-petrol.pl prognozują, że przełom września i października przyniesie na stacjach paliw stabilizację cen. Dla 95-oktanowej benzyny eksperci prognozują przedział od 5,92 do 6,03 zł/l, a dla diesla od 5,96 do 6,07 zł/l. Przewidywany przedział cenowy dla autogazu to 2,83-290 zł/l.

Czytaj też:

Drożeje kluczowy egzamin. Podajemy szczegółyCzytaj też:

Orlen zaangażował się w pomoc powodzianom. Jego klienci zebrali miliony złotych