Grzybobranie 2024. Możesz dostać wysoki mandat

Grzybobranie to bez wątpienia jedno z ulubionych zajęć Polaków, zwłaszcza na przełomie lata i jesieni. Często to hobby kultywowane przez całe rodziny, z pokolenia na pokolenie. Niektórzy wybierają się do lasów w okolicy miejsca zamieszkania, a inni potrafią jeździć setki kilometrów, podróżując po kraju i szukając ciekawych miejsc w odległych rejonach.

Czytaj też:

Palenie gałęzi i liści: kiedy to dozwolone, a kiedy grozi mandat?

Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Jak informuje rządowa strona gov.pl, posiłkująca się oficjalnymi danymi Lasów Państwowych, zbieranie grzybów zabronione jest:

na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych,



na uprawach do 4 m wysokości,



w częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu,

w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych,

w ostojach zwierzyny,

na terenach należących do wojska.

Jaki mandat za grzybobranie?

Jeśli grzyby zbieramy w miejscach, gdzie aktualnie obowiązuje czasowy albo stały zakaz wstępu do lasu, możemy zostać ukarani mandatem w wysokości od 20 zł do 500 zł. Jeśli jednak zbieramy takie grzyby, które są chronione, to nasz budżet może zostać uszczuplony o nawet 5000 zł.

Kto może wystawić mandat za grzybobranie?