Nowy dodatek dla rodziców. Skorzysta określona grupa Polaków

Rodzice, którzy z powodu powodzi musieli wziąć wolne w pracy, by zaopiekować się dziećmi, mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), świadczenie to zostało wprowadzone na mocy specjalnej ustawy mającej na celu wsparcie osób poszkodowanych przez wrześniowe powodzie, które dotknęły południowo-zachodnią Polskę.

Specustawa powodziowa – wsparcie dla dotkniętych kataklizmem

Wrześniowe powodzie wymusiły na władzach wprowadzenie tzw. specustawy powodziowej. Ustawa ta przewiduje szereg rozwiązań mających na celu pomoc osobom poszkodowanym przez kataklizm. Oprócz ulg i ułatwień finansowych dla przedsiębiorców, szczególną uwagę poświęcono także rodzicom, których dzieci uczęszczały do zamkniętych z powodu powodzi placówek.

ZUS wyjaśnia, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 8. roku życia, jeśli ich placówka edukacyjna została zamknięta z powodu powodzi. Co istotne, dzieckiem w takim przypadku nie może zająć się niania ani dzienny opiekun. Świadczenie to jest także dostępne dla rodziców starszych dzieci z niepełnosprawnościami.

Rodzice dzieci do 18. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również rodzice dzieci do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, również mogą ubiegać się o zasiłek. Ponadto przysługuje on opiekunom młodzieży do 24. roku życia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Nowy zasiłek obejmuje również opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością, jeśli placówka, do której uczęszczają te osoby, została zamknięta z powodu powodzi. Dotyczy to także osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Aby skorzystać z tego świadczenia, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia.

Jak złożyć wniosek?

Procedura składania wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest prosta. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych powinny dostarczyć oświadczenie swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają dokumenty bezpośrednio do ZUS, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

ZUS zachęca do korzystania z elektronicznych metod składania wniosków, co przyspieszy proces ich rozpatrywania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

