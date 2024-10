Będzie nowy dodatek do renty socjalnej. To ponad 2,5 tys. zł

Ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowy dodatek dopełniający do renty socjalnej. Na jego podstawie osoby o całkowitej niezdolności do pracy będą mogły otrzymać dodatkowe środki finansowe.

Dodatek dopełniające to dodatkowe środki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Ma on być corocznie waloryzowany, podobnie jak emerytury i renty. Ze świadczenia ma skorzystać 135 tys. osób

Dodatek socjalny zostanie wypłacony od 1 maja 2024 roku. Będzie wynosił 2520 zł, a osoby, którym on przysługuje, otrzymają wyrównanie od stycznia.

Dla kogo renta socjalna?

Renta socjalne to specjalne świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do pracy. Aby móc się o nie ubiegać, trzeba posiadać orzeczenie od komisji lekarskiej ZUS o niezdolności do pracy. Osobom o całkowitej niezdolności do pracy renta socjalna przyznawana jest na czas nieokreślony.

O rentę socjalną mogą starać się osoby pełnoletnie, które mają ukończone 18 lat, a także kobiety, które wyszły za mąż po 16. roku życia. Świadczenie przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury, zasiłku przedmeerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty inwalidzkiej.

Ile wynosi renta socjalna?

Obecnie renta socjalna wynosi 1780,96 zł miesięcznie, dokładnie tyle samo co najniższa emerytura. W przyszłym roku jednak świadczenie wzrośnie, bo 1 marca nastąpi waloryzacja wyliczona na podstawie wskaźnika inflacji.

Czytaj też:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może się ubiegać o dodatkowe dni wolne?Czytaj też:

Oskładkowanie umów. Minister mówi, że konkrety będą „lada dzień”