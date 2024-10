Co z bonem energetycznym? Kaloryfery zaczynają grzać, rządowych pieniędzy nie ma

O tym, że Ministerstwo Finansów wydało zgodę na uruchomienie środków z tytułu bonu energetycznego, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała w odpowiedzi na zarzut posła Konfederacji Grzegorza Płaczka, że „tysiące polskich rodzin nie otrzymało jeszcze wsparcia w ramach bonu energetycznego”.

- Nie ma żadnej zbędnej zwłoki (...) wnioski przez samorządy zostały wydane, decyzje przyjęte". Teraz Ministerstwo Finansów wydało zgodę na uruchomienie środków i wypłacenie ich obywatelom – powiedziała w piątek w Sejmie. Minister zapewniła, że „przed kluczowym sezonem grzewczym te pieniądze trafią do obywateli bo są im bardzo potrzebne”.

Dla kogo bon energetyczny?

Bon energetyczny ma na celu wsparcie gospodarstw domowych o niższych dochodach w obliczu rosnących kosztów energii elektrycznej. To jednorazowe wsparcie finansowe zastąpi dotychczasowy dodatek osłonowy i obejmie około 3,5 miliona gospodarstw domowych.

Bon energetyczny będzie przyznawany gospodarstwom domowym spełniającym określone kryteria dochodowe. Gospodarstwa jednoosobowe będą mogły otrzymać świadczenie, jeśli ich dochód rozporządzalny nie przekracza 2500 zł miesięcznie. Dla gospodarstw wieloosobowych, dochód rozporządzalny na osobę nie może przekraczać 1700 zł miesięcznie.

Ile wyniesie bon energetyczny?

Kwota bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla gospodarstw jednoosobowych bon wynosi 300 zł, dla gospodarstw 2-3 osobowych 400 zł, dla gospodarstw 4-5 osobowych 500 zł, a dla gospodarstw 6-osobowych i większych 600 zł. Gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do ogrzewania, co stanowi około 5% wszystkich gospodarstw, otrzymają podwójną kwotę świadczenia, czyli od 600 zł do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie.

Wnioski o bon energetyczny będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Formularze wniosków będą dostępne na portalach rządowych oraz w urzędach gmin. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania i składania wniosków będą udostępnione na stronach internetowych odpowiednich instytucji (INFOR.PL) (Głos Wielkopolski). Wypłaty bonów są planowane na jesień lub zimę 2024 roku, co ma na celu zapewnienie wsparcia w sezonie grzewczym, gdy koszty energii są najwyższe.

