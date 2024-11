Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2025 roku. Są wstępne wyliczenia

Z początkiem marca zwaloryzowane zostaną świadczenia emerytów i rencistów. Waloryzacja to obowiązek ustawowy: polega ona na przemnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Zabieg ten ma na celu dostosowanie emerytur do aktualnych warunków gospodarczych, aby zapobiec utracie ich realnej wartości. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.

Rekordowe waloryzacje emerytur są za nami

Rekordowy pod tym względem był 2023 rok, kiedy to świadczenia wzrosły aż o 14,8 procent. W marcu tego roku świadczenia podniesiono o 12,12 proc. Z drugiej strony – nie był to jednak powód do radości, bo wysoka waloryzacja to skutek wysokiej inflacji, czyli wzrostu cen rok do roku. Gdy inflacja jest niska (a wszyscy sobie tego życzymy), waloryzacja jest dużo niższa.

Rząd szacuje, że w przyszłym roku waloryzacja wyniesie 5,52 proc.

Jeśli te założenia się potwierdzą, to w marcu najniższe emerytury wzrosną z obecnych 1 780,96 zł brutto do prognozowanych 1 879,27 zł brutto. Emerytura netto po odliczeniu składek i podatku wynosić będzie około 1 730–1 750 zł – czyli podwyżka wyniesie w granicach 90–100 zł netto miesięcznie. Dla porównania, w wyniku waloryzacji w 2024 roku emerytury wzrosły średnio o 192,52 zł brutto.

13. i 14. emerytura w 2025 roku

Prognozuje się, że przy minimalnej emeryturze na poziomie 1 879,27 zł brutto, netto seniorzy mogą spodziewać się dodatkowych emerytur, czyli trzynastki i czternastki, w wysokości około 1 730–1 750 zł, w zależności od indywidualnych odliczeń. W przypadku tego drugiego świadczenia (wypłacane jest jesienią), wypłaty w pełnej wysokości mogą oczekiwać tylko emeryci, których emerytura nie przekracza określonego poziomu. W 2024 roku było to 2900 zł brutto. Świadczenie będzie stopniowo zmniejszane dla osób otrzymujących wyższe emerytury, a minimalna kwota czternastej emerytury musi wynosić przynajmniej 50 zł, aby została wypłacona. Nie jest to więc świadczenie powszechne, bo nie obejmuje wszystkich seniorów.

13. i 14. emerytura wypłacane z urzędu

Dodatkowe świadczenia zawsze jest wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

