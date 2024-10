Emeryt-rekordzista dostaje 48 tys. zł. Solidnie na to zapracował

W marcu br. przeprowadzoną tradycyjną waloryzację rent i emerytur. Świadczenia w tym roku wzrosły o 12,12 proc. Minimalna emerytura wzrosła do poziomu 1780,96 zł brutto, co oznacza wzrost o 192 zł brutto. O 370 zł brutto zwiększyła sie natomiast przeciętna emerytura. Są jednak osoby, których świadczenie podniosło się w znacznie większym stopniu.

Senior dostaje 48 tys. zł emerytury. Jak tego dokonał?

Mowa o 90-letnim mieszkańcu Zabrza, którego emerytura po marcowej waloryzacji wzrosła o 5 tys. 261 zł i 53 gr. Senior-rekordzista przeszedł na emeryturę cztery lata temu w wieku 86 lat, czyli nieco ponad 20 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Mężczyzna przepracował ponad 62 lata. Jak wylicza „Fakt", zgromadził ponad 1,7 mln składek kapitału początkowego oraz ponad 660 tys. składek. Po wiosennej waloryzacji emerytura 90-latka wynosi 48 tys. 673 zł i 53 gr brutto.

ZUS podkreśla, że taka wysoka emerytura zabrzanina to efekt przede wszystkim długiego stażu pracy i wysokich składek odprowadzanych do systemu. Obecny system emerytalny premiuje te osoby, które odkładają przejście na emeryturę.

Wysokość emerytury wyliczana według nowych zasad zależy od sumy zwaloryzowanego kapitału początkowego i zgromadzonych składek, a następnie podzielona przez średnie dalsze trwanie życia. Im więc ktoś dłużej pracuje i odprowadza składki, tym wyższą otrzyma emeryturę.

Niestety mamy również rekordzistów po drugiej stronie. Ich emerytury są dosłownie groszowe, wynoszą 2-3 grosze, co ma związek z faktem, że odprowadzono składkę tylko za jeden dzień. Szacuje się, że liczba groszowych emerytur w Polsce sięga ok. 500 tys.

Niskie emerytury motywują wiele osób do dorabiania do świadczenia. Z danych przesłanych „Wprost" przez ZUS wynika, że obecnie czyni to ok. 900 tys. osób. Grono dorabiających emerytów z roku na rok rośnie. W 2022 roku pracowało 826 tys. seniorów, podczas gdy rok wcześniej było to 812,9 tys. osób, a w 2020 roku 777,6 tys. emerytów.

