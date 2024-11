Zwolnienie lekarskie. Ten kod na L4 może sporo namieszać

Zwolnienie lekarskie to prawo do absencji pracownika z powodu choroby lub złego stanu zdrowia. Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę lub też umowy zlecenie (przy opłacaniu składki zdrowotnej) przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego. L4 jest płatne w wymiarze 80 proc. podstawy pensji (100 proc. przysługuje kobietom w ciąży).

Co widzi pracodawca na L4?

Każdy lekarz, który wystawia zwolnienie lekarskie, wpisuje odpowiedni kod, oznaczający powód nieobecności pracownika w firmie. Pracodawca nie widzi jednostki chorobowej, z powodu której pracownika nie ma w pracy. Jest to zabronione od 2019 r. Widzi natomiast kod, który oznacza powód nieobecności. Przyczyn może być pięć:

Kod A – niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;

Kod B – niezdolność do pracy w czasie ciąży;

Kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;

Kod D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą;

Kod E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Za ten kod na L4 nie przysługują pieniądze

Jeśli na zwolnieniu lekarskim znajduje się kod C, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas zwolnienia. Dotyczy to jednak tylko kilku dni, a dokładnie pierwszych pięciu dni od daty rozpoczęcia zwolnienia. W 2023 r. lekarze wydali 6,6 tys. tego rodzaju zwolnień.

