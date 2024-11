Pełne koszyki, brak miejsc na parkingach. Wiemy, co dzieje się w Lidlu

Tuż po długim weekendzie mamy nową ofertę Lidla. Przez dwa poprzednie dni supermarkety i centra handlowe były zamknięte, więc dziś Polacy uzupełniają zapasy. Setki tysięcy ludzi od wczesnych godzin porannych podjeżdżają pod sklepy Lidl i parkują jak najbliżej wejścia. Oczywiście, jeśli mają szczęście i takie miejsce znajdą. Niektórzy muszą obejść się smakiem i swoje samochody parkują nawet kilkaset metrów dalej, bo na całym parkingu nie ma ani jednego wolnego miejsca. Praktycznie w każdym zakątu Polski obserwujemy dziś w Lidlach wzmożony ruch. Wiemy, co klienci masowo pakują do koszyków. Warto zaznaczyć, że aktualnie (listopad 2024 r.) Lidl ma ponad 900 sklepów na terenie całego kraju.

Lidl. Nowa oferta. Co w niej?

Obłędnie tanie Polskie ziemniaki jadalne XXL. Promocja wynosi 60 proc., więc aktualnie zapłacimy tylko 5.99 zł za 1 kg. Również solidną promocję mamy na Polskie jabłka czerwone luzem. Obniżka to 30 proc., a cena wynosi 2.79 zł za 1 kg. W obu tych przypadkach oferta ważna do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Skoro jesteśmy przy owocach, to warto wspomnieć o kiwi. Lidl oferuje 1+1, po uprzedniej aktywacji kuponu i zeskanowaniu aplikacji przy kasie. Oferta ważna również do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Zdecydowanie należy również wspomnieć o promocji na Polską cebulę żółtą XXL. Aktualnie zapłacimy 7.99 zł za 1 kg, a obniżka wynosi 46 proc. I w tym przypadku zaznaczamy, że promocja jest krótka, do 13 listopada.

Co jeszcze w gazetce promocyjnej Lidla?

Tabletki do zmywarki XXL Finish Quantum (120 sztuk) lub Finish Ultimate (90 sztuk) kosztują aktualnie 89.99 zł. W związku z tym, jedna kosztuje jedynie 0.75 zł lub 1 zł, zależnie od opakowania.

Warto również wspomnieć o korzystnej ofercie na żele pod prysznic (zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn) firmy Palmolive. Do soboty 16 listopada w Lidlu jest promocja 2+1.

Pełna oferta poniżej: