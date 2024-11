Będą dłuższe urlopy dla części rodziców. Politycy wyjątkowo zgodni

W czwartek późnym wieczorem Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Wprowadza ona dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków oraz dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Wszystkie kluby poselskie wykazały się rzadko spotykaną zgodnością w tej sprawie.

Po debacie wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska poinformowała, że Konfederacja złożyła wniosek o przystąpienie do drugiego czytania projektu bez odsyłania go do komisji. „Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań” – powiedziała.

Dla kogo uzupełniający urlop macierzyński?

Uprawnionymi do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą:

pracownicy-rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g,



pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28 tygodnia ciąży a przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową większą niż 1000 g oraz



pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 37 tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od 5 dnia od dnia porodu do upływu 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie – w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. Tygodnia po porodzie.

Urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom.

Zmianie ulegnie także wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie dodatkowego urlopu: wyniesie on 100 proc. podstawy zasiłku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku w Polsce urodziło się ponad 270 tys. dzieci – blisko 20 tys. z nich to wcześniaki, czyli dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży.

