258 zł dodatku do emerytury. Ale tylko dla niektórych seniorów

Dodatek do emerytury wynoszący 258 zł to dodatkowe świadczenie dla emerytów spełniających kryteria programu. Zgodnie z przepisami dodatkowe pieniądze mogą otrzymać seniorzy, którzy wykonywali określone zawody.

Kto otrzyma dodatek do emerytury?

Dodatek 258 zł mogą otrzymać seniorzy, którzy wykonywali zawody ratownicze: strażaka lub ratownika górskiego i mają odpowiedno udokumentowany staż pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. W takiej sytuacji dodatek przyznawany jest dożywotnio.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć, by dostać dodatek?

Aby otrzymać dodatek ratowniczy, trzeba osiągnąć wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także złożyć wniosek do komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty: oświadczenie podpisane co najmniej przez trzy osoby, które potwierdzają udział danej osoby w akcjach ratowniczych.

Jeśli spełniamy kryteria programu, a wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji co miesiąc będzie wypłacał dodatek w wysokości 258 zł. Nie ma znaczenia przy tym, ile wynosi emerytura byłego strażaka lub ratownika, ponieważ przy wypłacie dodatku nie obowiązują żadne kryteria dochodowe.

