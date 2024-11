Rząd zapowiada wyższe emerytury. O tyle wzrośnie minimalna

Seniorzy mogą liczyć na wyższe świadczenia emerytalne od marca 2025 roku. Według najnowszych prognoz wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ma wynieść 5,82 proc. To więcej niż pierwotne szacunki, które wskazywały na wzrost o 5,52 proc. Rząd podkreśla, że marcowa waloryzacja jest konieczna, by pomóc emerytom zmagającym się z rosnącymi kosztami życia.

Kto zyska na waloryzacji?

Dziennik „Fakt” dotarł do wstępnych wyliczeń, które wskazują, że minimalna emerytura, obecnie wynosząca 1780,96 zł brutto (1620,67 zł netto), wzrośnie do 1884,61 zł brutto, co oznacza 1715 zł na rękę. Osoby pobierające wyższe świadczenia skorzystają jeszcze bardziej – emerytura w wysokości 4000 zł brutto wzrośnie do 3643,89 zł netto.

Waloryzacja w 2025 roku będzie procentowa, co oznacza, że osoby pobierające wyższe świadczenia otrzymają większe podwyżki. Przykładowo, senior, który obecnie dostaje 2500 zł brutto, może liczyć na wzrost netto do 2390,01 zł. Z kolei emerytura w wysokości 3500 zł brutto wzrośnie do 3225,89 zł na rękę.

Choć wyższy wskaźnik waloryzacji cieszy, nie wszyscy seniorzy są zadowoleni. Wielu z nich wskazuje, że rosnące koszty życia, zwłaszcza cen żywności i energii, sprawiają, że dodatkowe środki mogą okazać się niewystarczające.

Ostateczne decyzje w lutym

Rząd ustali ostateczną wysokość wskaźnika waloryzacji w lutym 2025 roku, po analizie sytuacji gospodarczej i inflacyjnej. Ministerstwo Finansów już teraz wskazuje, że działania te mają na celu wsparcie seniorów w obliczu trudnych warunków ekonomicznych.

Obecny system waloryzacji ma za zadanie chronić realną wartość emerytur przed skutkami inflacji, ale procentowy mechanizm premiuje osoby z wyższymi świadczeniami. Mimo to minimalna emerytura również zyska na podwyżce, co jest istotne dla najuboższych seniorów.

Czytaj też:

Zmiany w emeryturach od 1 grudnia. Będą nowe limity dorabianiaCzytaj też:

Średnio prawie 4 tys. zł świadczenia. Tylko dla jednej grupy zawodowej