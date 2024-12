Ceny masła wystrzelą w kosmos? 10 zł za kostkę to może być dopiero początek

Wzrost cen masła może w 2025 roku przekroczyć psychologiczną granicę 10 zł za kostkę. Eksperci rynku spożywczego ostrzegają, że coraz wyższe koszty produkcji, zmiany klimatyczne oraz sytuacja geopolityczna przyczyniają się do wzrostu cen produktów mleczarskich.

Zmienna sytuacja na rynku mleczarskim

Produkcja masła w Polsce staje się coraz droższa. Wśród głównych czynników podwyżek eksperci wymieniają rosnące ceny energii elektrycznej oraz wyższe koszty pasz dla zwierząt. Wpływ na rynek mają także zmiany klimatyczne, które ograniczają wydajność produkcji mleka, kluczowego surowca dla branży mleczarskiej.

– W ostatnim czasie mamy do czynienia ze zmniejszoną produkcją mleka, co przekłada się na rekordowe ceny produktów mlecznych na Europejskiej Giełdzie EEX. Mniejsza podaż na rynku staje się silnym impulsem do wzrostu cen masła, który obserwujemy obecnie – mówi w rozmowie z Business Insiderem dr Krzysztof Łuczak, współautor pokazującego przyczyny wzrostów cen raportu Hiper-Com Poland, UCE Research i Grupy BLIX.

Według danych zebranych przez analityków, cena masła rośnie już od kilku miesięcy, co wynika zarówno z lokalnych, jak i globalnych trudności w sektorze mleczarskim. Wzrosty odczuwają szczególnie polscy konsumenci, dla których masło jest podstawowym produktem spożywczym. Specjaliści podkreślają, że za obecną sytuację odpowiadają m.in. wysokie koszty produkcji, trudności z logistyką oraz ograniczone zasoby surowców.

Dodatkowym wyzwaniem dla sektora są nowe regulacje unijne, które wymuszają na producentach wprowadzenie bardziej ekologicznych, ale kosztownych technologii produkcji. Efektem jest jeszcze wyższy koszt wytwarzania produktów mleczarskich.

Nie tylko masło – inne produkty też drożeją

Problemy w branży mleczarskiej wpływają również na ceny innych produktów spożywczych. Drożeje śmietana, jogurty oraz sery. Eksperci szacują, że do końca przyszłego roku podwyżki mogą wynieść nawet kilkanaście procent. Tymczasem konsumenci coraz częściej szukają zamienników, jak margaryna, która choć tańsza, nie zawsze spełnia te same potrzeby kulinarne.

Mimo trudnej sytuacji na rynku mleczarskim, Polska wciąż pozostaje jednym z większych producentów masła w Europie. Eksport produktów mlecznych z kraju rośnie, jednak wyższe ceny mogą wpłynąć na konkurencyjność polskich wyrobów na rynkach międzynarodowych.

