Komu przysługuje zasiłek rodzinny i ile wynosi?

Zasiłek rodzinny to świadczenie dla rodziców, które przysługuje tylko osobom w szczególnej sytuacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać kryteria dochodowe programu.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie pełnoletniej, ale uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Jak długo przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje do 18. roku życia dziecka lub do ukończenia nauki w szkole (ale nie dłużej niż do 21. roku życia). Jeśli po ukończeniu szkoły średniej następuje kontynuacja nauki na studiach, prawo do zasiłku rodzinnego nie zostaje odebrane. Świadczenie można pobierać do 24. roku życia.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje pod warunkiem, że miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Czytaj też:

Zasiłek stały. Co to za świadczenie i komu przysługuje?Czytaj też:

Więcej pieniędzy na L4. Już od stycznia