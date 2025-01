Zmiany na parkingach przed popularnymi sklepami. Zobacz, jak uniknąć wysokich kar

Lidl rozwija infrastrukturę dla elektromobilności, instalując 250 ładowarek na parkingach swoich sklepów w całej Polsce. To kolejny krok w odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników aut elektrycznych i hybryd plug-in. Nowe przepisy przewidują również surowe kary dla kierowców, którzy nie przestrzegają zasad parkowania.

Ładowarki na parkingach Lidla

Na parkingach przy sklepach Lidla już działa ponad 250 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Obiekty znajdują się w takich miastach jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Białystok, Toruń, Łeba i Zakopane. Pozostałe lokalizacje są w trakcie montażu. Wszystkie ładowarki obsługiwane są przez firmę Elocity i umożliwiają jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów.

Dostępne stacje to rozwiązania o dużej mocy, a proces ładowania jest płatny – można za niego zapłacić kartą płatniczą. Przez długi czas klienci Lidla korzystali z darmowego ładowania, jednak z czasem zaczęły pojawiać się nadużycia. Darmowa energia przyciągała kierowców, którzy parkowali przy ładowarkach, nie korzystając z oferty sklepu. Nowe zasady mają to zmienić.

Nowe przepisy i kary

Od 1 stycznia 2025 roku właściciele budynków niemieszkalnych, takich jak sklepy czy urzędy, muszą zapewnić stacje ładowania na parkingach z co najmniej 20 miejscami. Lidl już spełnił ten wymóg, jednocześnie wprowadzając zasady korzystania z ładowarek.

Na miejscach oznaczonych symbolem EV mogą parkować wyłącznie pojazdy elektryczne lub hybrydy plug-in, które aktualnie się ładują. Złamanie tych zasad grozi karami – od mandatu w wysokości 100 zł i jednego punktu karnego po grzywnę sięgającą 5000 zł w przypadku sprawy sądowej. Takie przepisy dotyczą również kierowców aut spalinowych, którzy parkują na miejscach przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych.

Rozwój elektromobilności

Zmiany na parkingach Lidla to element szerszego planu rozwoju elektromobilności w Polsce. Wprowadzenie ładowarek na parkingach dużych sieci handlowych ma ułatwić życie użytkownikom aut elektrycznych i przyczynić się do popularyzacji tego środka transportu. Zgodnie z nowymi przepisami sklepy, urzędy i inne budynki użyteczności publicznej będą zobowiązane do dostosowania swoich parkingów do nowych standardów.

Rozwój infrastruktury ładowania na parkingach Lidla to ważny krok w kierunku zrównoważonego transportu. Wprowadzenie surowych zasad korzystania z ładowarek ma zapewnić dostęp do stacji dla faktycznych użytkowników pojazdów elektrycznych. Dzięki tej inicjatywie Lidl nie tylko dostosowuje się do wymogów prawa, ale także odpowiada na potrzeby nowoczesnych kierowców.