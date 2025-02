Nie tylko emerytury w górę. Te osoby też dostaną podwyżki

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce funkcjonuje świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami powyżej 18. roku życia. Jest ono przyznawane na podstawie liczby punktów uzyskanych w ocenie poziomu potrzeby wsparcia, którą przeprowadza wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W marcu 2025 r. świadczenie to zostanie zwaloryzowane, co oznacza podwyżki dla beneficjentów.

Kto skorzysta z podwyżki?

Podwyżka obejmie osoby, które już pobierają świadczenie, a także tych, którzy uzyskali od 78 do 86 punktów w ocenie potrzeby wsparcia – to grupa, która od stycznia 2025 r. została objęta programem. Kolejny etap rozszerzenia programu przewidziano na styczeń 2026 roku, kiedy świadczenie otrzymają osoby z wynikiem od 70 do 77 punktów.

Ile wyniesie świadczenie wspierające po waloryzacji?

Kwoty świadczenia są powiązane z wysokością renty socjalnej, która od marca 2025 r. wzrośnie z 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto. W zależności od przyznanej liczby punktów, osoby uprawnione otrzymają:

95-100 pkt – 4146 zł brutto (220% renty socjalnej),

– 4146 zł brutto (220% renty socjalnej), 90-94 pkt – 3392 zł brutto (180%),

– 3392 zł brutto (180%), 85-89 pkt – 2261 zł brutto (120%),

– 2261 zł brutto (120%), 80-84 pkt – 1507 zł brutto (80%),

– 1507 zł brutto (80%), 75-79 pkt – 1131 zł brutto (60%),

– 1131 zł brutto (60%), 70-74 pkt – 754 zł brutto (40%).

Waloryzacja emerytur – co się zmieni?

Marcowa waloryzacja obejmie nie tylko świadczenie wspierające, ale również emerytury. Wzrost wyniesie 5,5%, co oznacza mniejszą podwyżkę niż w poprzednich latach – w 2023 r. wynosiła ona 12,12%, a w 2022 r. aż 14,8%. Spadek tempa wzrostu wynika z malejącej inflacji.

Nowe stawki emerytur będą wyglądać następująco:

Minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł netto – o 89,14 zł więcej niż dotychczas.

Od marca 2025 roku wzrosną świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz emerytury. Podwyżki są efektem corocznej waloryzacji i obejmą zarówno świadczenie wspierające, jak i świadczenia emerytalne. Osoby z wysokim poziomem potrzeby wsparcia mogą otrzymać nawet 4146 zł brutto. Mimo mniejszego wzrostu emerytur niż w poprzednich latach, seniorzy również skorzystają z podwyżek. Nowe stawki wejdą w życie 1 marca 2025 roku.

Czytaj też:

Idzie rewolucja na polskim rynku pracy. Koniec z masowym ściąganiem cudzoziemcówCzytaj też:

Od 1 marca wielu seniorów dostanie 6589 zł. Wystarczy spełnić jeden warunek