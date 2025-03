Renta alkoholowa w górę. Nowe stawki

W Polsce osoby, które z powodu długotrwałego nadużywania alkoholu straciły zdolność do pracy, mogą ubiegać się o specjalne świadczenie rentowe. Od 1 marca 2025 r. jego wysokość została podniesiona, a kwoty wypłat znacząco wzrosły.

Osoby całkowicie niezdolne do wykonywania pracy z powodu alkoholizmu otrzymują obecnie 1878,91 zł miesięcznie. Ci, którzy zostali uznani za częściowo niezdolnych do pracy, mogą liczyć na rentę w wysokości 1409,18 zł. Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie stosownej decyzji i orzeczenia lekarskiego.

Alkoholizm jako choroba – kto może otrzymać rentę?

Świadczenie przyznawane jest osobom, które w wyniku długotrwałego spożywania alkoholu utraciły zdolność do pracy i nie mają możliwości jej podjęcia. O przyznaniu renty decyduje lekarz orzecznik ZUS, który ocenia, czy schorzenia spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu uniemożliwiają zatrudnienie.

W praktyce oznacza to, że renta nie przysługuje każdej osobie uzależnionej od alkoholu, ale tylko tym, u których choroba alkoholowa doprowadziła do trwałej niezdolności do pracy. W wielu przypadkach uzależnienie skutkuje poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak uszkodzenia wątroby, choroby neurologiczne czy psychiczne, które mogą stanowić podstawę do przyznania renty.

Dlaczego państwo wypłaca rentę osobom uzależnionym?

Decyzja o wypłacie świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu choroby alkoholowej wynika z założenia, że uzależnienie jest chorobą wymagającą leczenia i wsparcia, a nie jedynie konsekwencją indywidualnych wyborów. Podobnie jak w przypadku innych chorób przewlekłych, osoby, które przez lata wpłacały składki do ZUS, mają prawo ubiegać się o pomoc w sytuacji, gdy stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie pracy zarobkowej.

