mObywatel i banki z nowymi uprawnieniami. Sejm zdecydował

Sejm przyjął nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która zmienia zasady dostępu firm i instytucji do rejestrów państwowych. Nowe przepisy przewidują m.in. uproszczenie procedur, automatyczny dostęp do danych dla wybranych podmiotów oraz utworzenie centralnego rejestru Polaków przebywających za granicą.

Zmiany w przepisach

Za nowelizacją zagłosowało 428 posłów, nikt nie był przeciw. Zmiany mają przede wszystkim uprościć życie obywateli i usprawnić procesy w firmach i urzędach. Według Ministerstwa Cyfryzacji, dzięki nowym przepisom możliwe będzie m.in. przyspieszenie procedur administracyjnych nawet o połowę.

Nowe zasady zakładają, że zgoda na udostępnianie danych z rejestrów takich jak PESEL, ewidencja ludności, Rejestr Dowodów Osobistych, rejestr danych kontaktowych czy ewidencja pojazdów będzie wydawana automatycznie. Decyzja administracyjna będzie wymagana tylko w przypadku odmowy lub cofnięcia zgody.

Ułatwienie dla klientów

Szczególnie istotne zmiany dotyczą sektora bankowego. Instytucje finansowe zyskają możliwość automatycznego pobierania informacji o nowych dowodach osobistych, w tym numeru, serii i daty ważności. Oznacza to, że klienci nie będą musieli osobiście informować banków czy SKOK-ów o wymianie dokumentu tożsamości – dane zostaną przekazane bezpośrednio z rejestrów państwowych.

Dodatkowo banki będą mogły – za zgodą ministra cyfryzacji – uzyskać dostęp do zdjęcia z Rejestru Dowodów Osobistych. Fotografia będzie wyświetlana wyłącznie do celów jednorazowej weryfikacji tożsamości i nie będzie mogła być przechowywana. Rozwiązanie to ma wspierać funkcjonowanie usługi zastrzeżenia numeru PESEL i zwiększyć ochronę przed wyłudzeniami.

W nowelizacji przewidziano także utworzenie centralnego rejestru obywateli polskich przebywających za granicą. Rejestr będzie prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a dane będzie można zgłosić np. przez aplikację mObywatel. Celem jest usprawnienie kontaktu z obywatelami w razie potrzeby.

