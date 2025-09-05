8 tys. zł dla właścicieli nieruchomości. Wnioski tylko do 22 września

Od 1 września właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a termin ich składania upływa 22 września 2025 roku.

Dla kogo dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób, które posiadają nieruchomości położone na terenach, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Głównym celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Dotacja obejmuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m³, które służą do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych.

Na inwestycję można otrzymać wsparcie w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł. Dla wielu właścicieli nieruchomości to realna szansa na ograniczenie wydatków związanych z budową oczyszczalni.

Dopłaty do przyłączy

Drugim elementem programu są dopłaty do wykonania przyłączy kanalizacyjnych. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota wsparcia to 5 tys. zł. Oba mechanizmy umożliwiają mieszkańcom realizację kosztownych inwestycji, które w wielu gminach nie są finansowane ze środków samorządowych.

WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do kontroli zadań objętych dofinansowaniem. Sprawdzeniu podlega m.in. prawidłowość wydatkowania środków, przebieg realizacji inwestycji oraz dokumentacja związana z projektem. Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania trwałości przedsięwzięcia przez co najmniej trzy lata od zakończenia inwestycji i muszą zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli.

Dzięki programowi właściciele domów mogą zmniejszyć koszty inwestycji w oczyszczalnię lub przyłącze, a jednocześnie przyczynić się do ochrony środowiska. Nabór potrwa krótko, dlatego osoby zainteresowane wsparciem powinny złożyć wniosek jak najszybciej – najpóźniej do 22 września 2025 roku.

Czytaj też:

Dopłaty do wymiany dachu 2025. Sprawdź, komu się należąCzytaj też:

Nowa ustawa dla rolników. Kto automatycznie dostanie dopłaty?