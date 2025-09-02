Nowa ustawa dla rolników. Kto automatycznie dostanie dopłaty?

Projekt ustawy o „Aktywnym Rolniku” trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Dokument ma wzmocnić pozycję rolników faktycznie prowadzących działalność, a nie tylko posiadających ziemię. Jak podkreślił minister rolnictwa Stefan Krajewski, nowe przepisy mają powstać przy szerokim udziale organizacji branżowych i społecznych.

Cel ustawy

Resort chce uporządkować zasady przyznawania dopłat, aby trafiały wyłącznie do rolników realnie zajmujących się produkcją. Projekt nie wiąże statusu aktywnego rolnika z wielkością gospodarstwa czy skalą sprzedaży. Co istotne, uzyskanie tego statusu nie wpływa na prawo do KRUS ani inne uprawnienia – minister rolnictwa jednoznacznie zdementował pojawiające się wątpliwości w tym zakresie.

Jak potwierdzić aktywność rolniczą?

Rolnicy sami zdecydują, w jaki sposób udokumentują działalność. Dowodami mogą być m.in.:

faktury za zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego czy usług agrotechnicznych,

dokumenty sprzedaży płodów rolnych,

opłacone czynsze dzierżawne,

potwierdzenia zapłaty za pracę najemną,

umowy kontraktacji lub dostawy.

Wysokość kosztów i przychodów uznawanych za wystarczające do potwierdzenia aktywności określi akt wykonawczy, uwzględniający bieżące ceny środków produkcji i produktów rolnych.

Kto otrzyma status automatycznie?

Bez dodatkowych formalności aktywnymi rolnikami zostaną ci, którzy m.in.:

posiadają zwierzęta zarejestrowane w systemie IRZ (przy obsadzie co najmniej 0,3 DJP/ha),

otrzymują płatności związane z produkcją,

uczestniczą w ekoschematach, takich jak rolnictwo węglowe, dobrostan zwierząt czy biologiczna ochrona upraw,

korzystają z dopłat ekologicznych,

uzyskali wsparcie na rozwój małych gospodarstw, premie dla młodych rolników lub inwestycje w zwiększenie konkurencyjności,

biorą udział w unijnej sieci danych FSDN,

pobierają dopłaty do materiału siewnego (elitarny, kwalifikowany lub ekologiczny).

Dlaczego to ważne?

Nowy system ma zwiększyć przejrzystość i sprawiedliwość w rozdziale środków. Rolnicy faktycznie produkujący żywność nie stracą dotychczasowych praw, a jednocześnie zyskają elastyczność w wyborze dokumentów potwierdzających aktywność.

Projekt został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Konsultacje potrwają 21 dni – to czas, w którym rolnicy i organizacje branżowe mogą zgłaszać swoje uwagi i wpływać na ostateczny kształt ustawy.

